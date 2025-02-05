騎士行車糾紛拍窗討公道...玻璃降下伸出1把槍　他腳踝慘中彈

▲槍枝示意圖，非當事案件。（圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名余姓男子騎機車與開車的沈姓男子差點發生車禍，余男氣得追上去將沈男的車攔下，拍打車窗想要興師問罪，不料卻惹惱沈男，沈男在車上就掏槍對著余男開槍，當場打中余男的腳部，所幸送醫後沒有大礙，警方獲報循線逮捕沈男送辦，法院審理後，依殺人未遂等罪判沈男徒刑7年。

判決指出，余男是前年3月23日中午12時20分左右，騎車經過高雄市三民區同盟三路與中華橫路交叉口時，與沈男開的車差點發生碰撞，雙方在路中發生行車糾紛，後來沈男離開，約3分鐘後，余男看到沈男的車停在路邊，便上前拍打車窗進行理論。

沈男見余男上前理論，隨即搖下車窗並掏出一把改造手槍朝地板射擊，導致余男腳踝中彈，沈男隨後趁機逃逸，所幸余男送醫後無生命危險，警方接獲報案後，當天下午便在沈男住處將其拘提到案，並查獲改造手槍一把及子彈一顆。

沈男被捕後辯稱他只是朝地板開槍警告，並未對人或頭部開槍，且開完槍後便離開，未與對方繼續爭執，然而，檢方不採信他的說法，依殺人未遂及非法持槍等罪嫌將其起訴。

法院審理後，法官根據現場情況認為，沈男刻意將槍口朝地下及余男足部位置射擊，客觀上致死的可能性大幅降低，其行為應屬基於傷害犯意，而非殺人的不確定故意，因此依傷害罪判處沈男2年2月有期徒刑，非法持有非制式手槍罪則判處5年4月，合併執行7年，全案可上訴。