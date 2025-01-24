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長榮航空推米其林名廚飛機餐　5航線吃得到与玥樓頂級粵菜

▲▼長榮航空再度攜手与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，推出新機上餐。（圖／長榮提供）

▲長榮航空再度攜手与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，推出新機上餐。（圖／長榮提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空攜手國際知名主廚團隊推新機上餐，除了與米其林三星「一子相傳NAKAMURA」中村元計料理長、与玥樓頂級粵菜總舵手許文光、中餐廚界教父黃清標推出全新機上饗宴外，也與米其林星級燒肉餐廳老乾杯合作，世界冠軍麵包大師王鵬傑手作精品麵包及頂級香檳、紅白酒、冠軍飲品也都上機了。

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長榮航空表示，多年獲得米其林推薦的与玥樓頂級粵菜行政總主廚許文光，即日起為台北出發的洛杉磯(BR12)、舊金山(BR18)、紐約、多倫多、芝加哥皇璽桂冠艙旅客，設計尊榮套餐盛宴。延文光以食材藝術師角色完美掌握龍蝦食材新鮮度及彈牙口感，運用珍稀羊肚菌包覆蝦漿，展現嫩滑彈潤層次。

1月25日至2月2日春節限定網路獨享餐美饌「鮑準圓滿富貴撈飯」，則承襲中餐廚界教父黃清標料理精華，匠心提供經典紅燒四頭鮑魚，以祕製醬汁慢火燉煮，搭配台灣池上鄉Q彈米飯，台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲的皇璽桂冠艙旅客，可於航班起飛前24小時前預選。

▲▼長榮航空攜手中餐廚界教父黃清標主廚設計的鮑準圓滿富貴撈飯。（圖／長榮航空提供）

▲▼上圖為中餐廚界教父黃清標設計的鮑準圓滿富貴撈飯、下圖為老乾杯的頂級A5和牛燒肉餐點。（圖／長榮提供）

▲▼長榮航空推出老乾杯的頂級A5和牛燒肉餐點。（圖／長榮提供）

長榮航空也跟台灣知名水果冰棒「春一枝」首度攜手合作，食材嚴選花蓮大西瓜製成，搭配新城鄉海洋深層水與天然海鹽，1月25日至2月2日春節航班限定期間，旅客搭乘經濟艙由台北出發新加坡(BR215)、吉隆坡(BR227)、雅加達、峇里島皆可品嚐。

旅客搭乘長榮皇璽桂冠艙於限定的美加航線上，皆可品味包括凱歌貴婦、Piper-Heidsieck Rare等多款高端香檳，以及來自法國波爾多瑪歌產區的頂級紅酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

為歡慶春節到來，長榮航空機艙內從三麗鷗春聯裝飾到充滿年節氣氛的登機影片，以及限量贈送的Hello Kitty萌系紅包袋，搭配機艙紅金兩色字樣的迎春頭墊紙、餐巾紙，充滿三麗鷗家族明星為元素。

此外，星宇航空以全新機上餐點迎接2025年，合作延續廣受好評的胡同燒肉、米其林三星餐廳態芮主廚Chef Kai、米其林星級主廚Chef Kin、東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」以及台南人氣酒吧Bar Home主理人黃奕翔。

▲▼機上餐點除舊布「星」！星宇航空2025年全新菜色大集合。（圖／業者提供）

▲星宇航空再度與胡同燒肉合作，提供全新聯名菜色供旅客選擇。（圖／業者提供）

星宇航空自開航起便與胡同燒肉合作，為首家與知名燒肉餐廳聯名的國籍航空，雙方在空中呈現的美味餐點已成為星宇經典，2025年起將提供全新聯名菜色供旅客選擇，旅客搭乘日本航線頭等艙即可品嘗到「胡同A5和牛腿三角牛排」，新加坡航線頭等艙和美國航線頭等艙及商務艙則提供伊比利豬肋條予旅客選擇。

▲▼機上餐點除舊布「星」！星宇航空2025年全新菜色大集合。（圖／業者提供）

▲東南亞航線商務艙旅客可品嚐到炙烤香氣四溢的「胡同叉燒飯」。（圖／業者提供）

搭乘東南亞航線的商務艙旅客可品嚐到炙烤香氣四溢的「胡同叉燒飯」，經濟艙也將推出新口味「胡同炭烤味噌美國牛五花丼」，帶有炭香的牛五花加上胡同味噌醬汁，鹹香中帶有淡淡甘甜，完美提升牛肉的風味層次。

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