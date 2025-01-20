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前檢座淪囚犯變黑牌律師！喊冤沒詐欺...自爆逼美女證人上床原因

▲吳傑人。（圖／記者許權毅攝）

▲前雄檢檢察官吳傑人因貪污案入獄7年半，出獄轉戰律師，近日因違法接案遭起訴，出面喊冤。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

高雄地檢署前檢察官吳傑人因逼迫女證人上床，遭判7年半徒刑，遭免職後又因無律師執照替人接案，近日遭中檢起訴。吳傑人今日出面喊冤，說明「所提供都是非訟業務，不是律師也能處理，學經歷也都是真的，哪有詐欺？」至於跟女證人上床入獄一事，吳也認為是冤枉。

【相關報導】►檢察官逼美女證人上床！丟官躲台中當無照律師　寫訴狀不敢出庭

吳傑人2006年偵辦應召站賣淫案件時，要求一名女證人上床，才不將訴訟文件至到家中。結果被依《貪污治罪條例》判吳男7年6月徒刑、褫奪公權5年定讞。吳男服刑4年出獄轉任律師，跑到台中開業，卻不顧律師執照已經被廢止，近年仍接受9人委託。

▲中檢近日依詐欺取財、律師法將吳起訴。（圖／記者許權毅攝）

台中地檢署今日發布新聞稿指出，吳涉犯詐欺取財、律師法涉嫌重大，身為前司法人員，因素行不佳喪失檢察官、律師資格，未自我檢討，反而對外佯稱無償提供法律服務，實則以詐欺手法營利，欺瞞院檢，嚴重傷害律師執業環境，建請法院從重量刑。

吳傑人今日下午出面受訪喊冤，他說：「討論案情、提供法律建議都是『非訟業務』，就算不是律師也可以替人處理，若進行到訴訟，會由有執照的朋友去出庭，沒有詐欺問題，且名片上的學經歷都是真的，哪有詐欺？」

吳傑人表示，2021年確實有遭法務部廢止證照，但是有提起行政訴訟，尚未確定，報載9位民眾就是在這期間所接，但處理的事情也都是非訟業務，檢察官的見解，見仁見智，這可受公評。

吳認為，可能是遭全國聯合律師會檢舉，曾跟全律會有民事訴訟，結果就在該段時間被搜索，「要說勾結我不知道，可能承辦人跟全律會比較好。」

至於先前遭判刑定讞的案件。吳傑人表示，就是冤枉的，怎麼可能還條件交換，女子是已經結案的證人，只是我婚外情，道德上有瑕疵沒錯。

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