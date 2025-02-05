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吃完早餐還輪不到！耳鼻喉科爆人潮　他排100多：醫師明顯疲態

▲▼近期大陸甲流（甲型流感，台灣稱A流、A型流感）大流行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲流感大流行。（圖／記者陳冠宇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

氣溫變化大時，感冒狀況也增加，加上大S因染流感併發肺炎猝逝，引起國人搶打疫苗，診所爆人潮。有網友近期三度得感冒，4日跑去耳鼻喉科掛號，要等30幾號讓他嚇了一跳，引發討論。就有人是在診所8點一開門便去掛號，但已排在15號；還有人進診間只看了1分鐘左右，因為排了100多號，「醫生明顯疲態。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「耳鼻喉科人很多正常嗎？」近期他三度得感冒，最近一次就是昨（4）日，跑去耳鼻喉科掛號，被現場人潮嚇一跳，「居然前面掛了30幾號，前幾次都沒這麼多人。」他就乾脆先跑去吃早餐，結果回到診所還沒輪到他，「試問耳鼻喉科人很多是正常的嗎？」透露自己8點掛號，到10點才看到。

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貼文一出，就有人也表示，「一早8點開門去掛號，我竟然15號」、「排得到就偷笑了，上月去有名的，下班衝去直接放『額滿』在桌上，難怪打電話不接，去三次都撲空，第一次覺得掛號像搶演唱會門票」、「我之前中午去預約下午的，還要等半小時，13後預約已經破50。」

還有網友透露，自己是過年前去看，才進診間坐下來，看不到1分鐘就走出來了，「一百多號，醫生明顯疲態。」

也有人指出，「已經一陣子了」、「正常，這幾年都這樣，人多到爆」、「兩邊鄰居都有人咳得很厲害，你各位小心了」、「冬天本來就生病旺季」、「秋冬正常啊！還有人是出國前找醫生開藥備用的」、「我聖誕節那時候感冒，去診所就等很久了，過年後經過人更多，我看基本上不排個兩小時看不到。」

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