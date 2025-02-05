林懷民、幾米首次合作　2025「FOCASA幾米馬戲樂園」3月底登場

▲台南市文化局攜手FOCASA馬戲團、雲門舞集創辦人林懷民、繪本作家幾米，推出改編自幾米繪本的台灣首部馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，除能親身體驗多種馬戲技藝，戶外舞台也有定時演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬戲世界有多好玩？來台南「FOCASA幾米馬戲樂園」就對了！3月28日起連續五週，台南市文化局攜手FOCASA馬戲團、雲門舞集創辦人林懷民、繪本作家幾米，不僅推出改編自幾米繪本的台灣首部馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，民眾還能親身體驗多種馬戲技藝，戶外舞台也有定時演出。

台北華山文創園區拱廳5日舉辦《幾米男孩的100次勇敢》定目劇早鳥票啟售記者會，歡迎市民朋友一同走進台南水交社文化園區，墜入「FOCASA幾米馬戲樂園」的奇幻世界！

5日記者會上，不僅邀請文化部長李遠親臨現場；雲門舞集創辦人林懷民、繪本作家幾米與FOCASA馬戲團團長林智偉也同台亮相，陣容華麗一字排開。記者會正式公布本次定目劇海報視覺，宣告即日起發售《幾米男孩的100次勇敢》88折早鳥票，且購票即有機會抽到四款幾米限量紀念品。FOCASA馬戲團現場也特別準備兩段精彩好戲，包括幾米繪本中深受喜歡的經典角色盲女，表演「平衡走椅子背板」馬戲特技；另一段是幾米男孩演出「花式長板凳特技」。

台南市文化局介紹，2025「FOCASA幾米馬戲樂園」在企劃上不僅突破傳統主題樂園的框架，採用結合馬戲及藝術跨界形式，現場更搭起台灣史上最大、高約7層樓的馬戲帳篷，FOCASA馬戲團更首度攜手雲門舞集創辦人林懷民、繪本作家幾米兩位藝術界重量級人物同台合作，打造台灣第一部馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》。FOCASA馬戲團在成立十五周年的時刻，將這部年度鉅作獻給台南，內容絕對精采，大小朋友不論如何都絕對不能錯過2025「FOCASA幾米馬戲樂園」！

幾米充滿期待地表示：「非常榮幸也非常高興收到林老師的邀約，可以讓我的作品參與不同形式的演出。迫不急待想看這群年輕朋友的各種絕技和作品結合產生新的火花帶來的歡樂時光。林懷民老師是絕對的藝術家，我對他百分百的尊重、愛戴與信賴。」；林懷民熱情地回應：「我跟幾米是幾年才見一次面的好朋友。他用精彩的圖文刻劃生命的殘酷和喜悅，美麗與感傷。當我們內心那個不肯長大的孩子不知如何是好，流淚哭泣的時候，他總是溫柔的安慰我們。我很感激他授權團隊能盡情運用他繪本的內容編作馬戲。幾米很低調，很少會見媒體。特別感謝他出席今天的聚會。」，並現場向幾米表達讚揚與感謝。

FOCASA馬戲團團長林智偉特別感謝台南對此次演出的大力支持，「2023年FOCASA馬戲藝術節就在台南發生，當時在市長黃偉哲與市府團隊的全力支援下，讓從事馬戲藝術的我們無比地感動。」林智偉強調：「因此，當提到15週年要製作一齣帳篷定目劇的時候，我心中第一個想到的地方就是水交社，我要把最好的作品，獻給最棒的台南市民。」

台南市長黃偉哲表示，台南同時作為文化與藝術之都，長期致力於各類藝術活動的推廣與扎根，從2023年FOCASA馬戲藝術節，到2025年FOCASA幾米馬戲樂園，都是希望融合在地特色與藝術、文化創意的精彩內涵呈現在觀眾面前；此次合作不僅展現台南作為台灣文化首都的創新進取，也是台南持續支持藝文產業、打造友善藝文場域的具體實踐，歡迎大家在今年春天走進台南，共同享受這場繪本與馬戲碰撞出的燦爛火花。

《幾米男孩的100次勇敢》門票即日起已在ibon售票系統全面熱售，早鳥88折優惠只到3月3日中午12點為止，歡迎市民朋友、全國民眾手刀搶購。