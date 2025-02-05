今晚水氣多「高山有機會再降雪」　下波寒流後天起連凍4天

▲後天下半天又有另外一波寒流等級的冷空氣逐漸南下。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署預測，今天（5日）寒流逐漸減弱，下午起水氣逐漸增加，基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，今晚到明天西半部3000公尺以上的高山可能會有零星降雪的機會；後天將再有一波寒流等級的冷空氣南下，預計將一路影響到下周一。

氣象署預報員林定宜指出，今天晚上一直到後天期間，台灣地區水氣偏多，尤其是今天晚上在基隆北海岸還有東北部地區，可能會有局部較大雨勢發生的機率，其次在桃園以北和東半部地區，下雨機會也偏高，竹苗跟中南部的山區也可能會有零星的短暫雨。

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林定宜也提到，今天晚上到明天，西半部3000公尺以上的高山，可能會有零星降雪的機會。

林定宜說，明天寒流持續減弱，但後天下半天又有另外一波寒流等級的冷空氣逐漸南下，影響一直持續到下周一的清晨，這段時間冷空氣相當強，所以要特別注意保暖。

▲▼周五將再有一波寒流影響台灣。（圖／氣象署提供）



氣象署預測，後天下半天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降，越晚越冷，北部及東北部低溫僅11度；周六到下周一各地天氣寒冷，北部及東北部低溫僅7度，中部9度，南部10度，花東也只有11度。

資料來源：氣象署