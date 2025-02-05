　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚水氣多「高山有機會再降雪」　下波寒流後天起連凍4天

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲後天下半天又有另外一波寒流等級的冷空氣逐漸南下。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署預測，今天（5日）寒流逐漸減弱，下午起水氣逐漸增加，基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，今晚到明天西半部3000公尺以上的高山可能會有零星降雪的機會；後天將再有一波寒流等級的冷空氣南下，預計將一路影響到下周一。

氣象署預報員林定宜指出，今天晚上一直到後天期間，台灣地區水氣偏多，尤其是今天晚上在基隆北海岸還有東北部地區，可能會有局部較大雨勢發生的機率，其次在桃園以北和東半部地區，下雨機會也偏高，竹苗跟中南部的山區也可能會有零星的短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜也提到，今天晚上到明天，西半部3000公尺以上的高山，可能會有零星降雪的機會。

林定宜說，明天寒流持續減弱，但後天下半天又有另外一波寒流等級的冷空氣逐漸南下，影響一直持續到下周一的清晨，這段時間冷空氣相當強，所以要特別注意保暖。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼周五將再有一波寒流影響台灣。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預測，後天下半天強烈大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫下降，越晚越冷，北部及東北部低溫僅11度；周六到下周一各地天氣寒冷，北部及東北部低溫僅7度，中部9度，南部10度，花東也只有11度。

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S寫信給女兒　網翻出看哭
日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」頭顱藏在保冷袋
李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！
下波寒流來襲時間曝　連凍4天
一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

網傳「沒打疫苗可囤克流感」　醫學會駁斥：延誤就醫恐害命

今晚水氣多「高山有機會再降雪」　下波寒流後天起連凍4天

跟進台鐵漲票價？高鐵將報董事會討論　陳世凱：沒人跟我說

品牌危機如何逆轉？世新大學公關營三天兩夜帶高中生破解答案

一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元「仍比捷運公車便宜」

預算被刪「中部不能辦護照？」　現場一幕打臉了…人超多

台鐵票價可漲26.8%「沒一次到位」　消基會提3個KPI才能再漲

快訊／17:22台南東山區規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭爆氣嗆：林北沒死那裡也很大

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

2025台灣燈會2／7桃園青埔登場　停車+交通動線一次看

網傳「沒打疫苗可囤克流感」　醫學會駁斥：延誤就醫恐害命

今晚水氣多「高山有機會再降雪」　下波寒流後天起連凍4天

跟進台鐵漲票價？高鐵將報董事會討論　陳世凱：沒人跟我說

品牌危機如何逆轉？世新大學公關營三天兩夜帶高中生破解答案

一圖看台鐵調漲新票價　台北到板橋22元「仍比捷運公車便宜」

預算被刪「中部不能辦護照？」　現場一幕打臉了…人超多

台鐵票價可漲26.8%「沒一次到位」　消基會提3個KPI才能再漲

快訊／17:22台南東山區規模3.4「極淺層地震」　最大震度2級

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭爆氣嗆：林北沒死那裡也很大

大S昔寫信感性告白女兒！　「願用生命保護妳」網看哭

CASETiFY的安迪沃荷系列一點都不普　香蕉手機殼還能剝皮

大罷免浪潮　真能改變「朝小野大」結構？

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

滙豐銀行宣佈加入「鷹眼識詐聯盟」　為首家加入聯盟之外商銀行

中華隊大巨蛋交手樂天巨人門票開賣！平日兩戰售近3萬張

莫迪訪美前震撼彈！美軍機強制遣返逾百印度移民

高雄橋頭社宅再增200戶！　招標至2／17

醫不讓她剖腹產！狂推腹部「屎從陰道炸漏」　恐怖原因曝：整個裂了

想搬回家！女屋主驚見房子被占用報警　反被警察抓走

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

生活熱門新聞

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

有破綻！內埔摸彩「這1幕炸了」疑點曝

不爽大S過世「死者為大」！丁允恭嗆：林北沒死也很大

對觀光客變不友善！日本人「點名3城市」：越來越明顯

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

新竹「巨無霸L型人龍」排爆兩條街！網：台灣人不意外

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

連2年中汽車輸了　台中女更神！連2年抽到鑽戒

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象降溫低溫低溫特報

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

快訊／大S回家了！

汪小菲挨轟認錯了！

命理師斷言小S「命中有4女1子」　網驚呼：雞皮疙瘩

快訊／大S骨灰放家中　小S：不辦告別式

大S死於大白肺！醫白話解「被痰活活淹死」

與大S最親！小S大女兒Elly傳從美急返台

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

大S要回家了！　傳靈堂與小S公公同地點

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

S媽悄刪臉書「同框具俊曄比心合照」　白髮人送黑髮人惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面