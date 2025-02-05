50K女友狂吃大餐「出遊一趟噴3萬」　年薪百萬男擔憂...反被噴爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30多歲網友和女友交往3年，兩人吃飯、出遊一直都採AA制，不過月薪4、5萬的女友，經常吃上千元大餐，每半年還要出遊一次，讓年收多5倍的原PO不禁擔憂，「她好像都沒在存錢、規劃未來。」然而，網友們看完反倒吐槽男方，直呼「有疑慮就不要耽誤人家的青春。」

網友在Dcard發文提到，「我跟女友交往3年，現在都已經超過30歲了，她不是會花我錢的人，我們出去玩、吃飯都會AA，但總覺得女友好像沒在存錢。」

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他接著表示，女友薪水大概4、5萬元，不過每個月都要吃高檔餐廳兩次，每次花費2-3千，然後每半年都要出去旅遊，國內外都有，一趟就是2、3萬，「碰到彼此生日，一樣要出去玩過夜，又是破萬；生日、耶誕節、交往紀念日都要吃大餐，還要互送禮物，加一加每年各自至少花10萬左右，她還每個月做指甲，花費比我還多。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO直言，他年薪是對方5倍以上，所以沒什麼壓力，「但我算一算，感覺對她來說應該壓力不小阿？每次找她討論說要不要省一點，就會得到又沒花你錢的結論，確實她想怎麼花我管不著，但總覺得她都沒在存錢、規劃未來，要怎麼跟女友溝通會比較好？」

然而，網友們一面倒吐槽男方，「你既要漂亮又要會存錢，還要會賺錢，換個人比較快」、「你年薪多人家5倍，擔心她沒存款？人家願意跟你AA就要感恩了」、「這種女生不好找啦，薪水比你低這麼多，還願意AA」、「你可以叫收入只有你5分之1的女朋友不要出錢，全都你出，不然你們都一起出門、吃大餐、一起出國玩，她怎麼可能存得到錢」、「有夠煩人，她又沒花到你的錢，還要調整別人的金錢觀」。

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