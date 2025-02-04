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買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

▲▼台彩2025金蛇年2000元刮刮樂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友過年回老家時，買了4張500元和1張2000元的刮刮樂，沒想到2千面額的竟刮到100萬元，讓她瞬間存到人生第一桶金，原本是月光族的她，獲得這筆錢財後，除了旅遊、給家人吃紅外，也打算將大部分的錢投入股市，讓眾人羨慕不已。

女網友在Dcard發文提到，這次過年回阿公家，刮了4張500塊的刮刮樂，1塊錢都沒中，回家前決定來拚個大的，「一張2000，一把定輸贏，結果竟然刮到一百萬！到現在還不敢相信，竟然是靠獎金存到人生第一桶金。」

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原PO坦言，平常因為繳學貸和房租，一直都是月光族，從未想過手上會有這麼大筆錢財，「扣完稅金跟包給家人的紅包，大概還剩下70萬，會再預留10萬元當緊急備用金，10萬等連假去日本玩，至於剩下的50萬閒置資金，打算長期投資。」

▲▼刮刮樂,彩券行,中獎,彩券,樂透。（圖／記者施怡妏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

她表示，希望未來可以持續穩定領息就好，「目前打算是先拿一半來買00878，我看這季是配0.5，每季至少可以多領個5、6千，加薪小確幸，剩下的一半想請問大家有什麼建議嗎？」

對此，網友們紛紛回應，「太爽了吧，借沾一下你的喜氣」、「買00878沒問題啊，近期再搭一檔美股ETF也不錯」、「00878可以持續定期定額買，慢慢累積張數，夠穩所以買完可以蓋牌不管，每季都還能入帳很不錯」、「我也常常幻想自己刮到100萬，這樣我的大學生活會比較輕鬆一點」、「79.6萬不到一桶」、「別買你你八七吧（00878）」；不過，也有人質疑文章真實性。

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