砍預算疫苗打不到？　國民黨團嗆：今年打的流感疫苗是去年買的

▲民眾排隊施打疫苗。（圖／記者賴文萱攝）



記者崔至雲／台北報導

藝人大S徐熙媛因在日本染上流感併發肺炎過世，享年48歲。不過，網路上從昨天開始流傳，國民黨、民眾黨大砍採購疫苗經費，導致沒有疫苗可打。對此，國民黨團開轟，綠營側翼除了造謠，没有別的事可做了嗎？有點人性很難嗎？且現在國人打的疫苗是去年四月公開採購的，與今年的預算一點關係都没有。

國民黨團指出，正當國人為流感盛行急打疫苗，綠營側翼此時又再利用國人恐慌心理，胡亂造謠本黨委員審查114年疫苗預算時刪除流感疫苗相關預算1000萬元。事實一、現在國人打的疫苗是去年四月公開採購的，與今年的預算一點關係都没有。事實二、今年衛福部有關流感疫苗預算的「衛生福利特別收入基金—疫苗基金」，立法院尚在審查中尚未二、三讀，委員會審查結果也是「一毛未刪」。

國民黨團指出，相反的，國民黨委員發現衛福部去年疫苗採購預算執行率居然只有10%，要求衛福部必須強化預算使用效率，衛福部還承認到去(113)年8月底止銷毀了各類COVID-19疫苗1236萬劑，要求衛福部必須深切檢討。這樣監督預算程序竟被綠營側翼造謠抹黑。

黨團書記長王鴻薇指出，去年4月政府採購688萬劑流感疫苗供去年冬季及今年初施打，今年流感疫苗採購預算一毛未刪，可如期於今年4月採購。但現在因大Ｓ流感辭世憾事，全民人心不安，急著搶打公費流感疫苗。救命如救火，王鴻薇呼籲行政院應緊急採購公費流感疫苗，以安民心，讓想打的國人都有疫苗可打，才是政府現在最應該做的事。

國民黨團表示，綠營側翼除了造謠，没有別的事可做了嗎？有點人性很難嗎？造謠前用功點，查好資料難嗎?

