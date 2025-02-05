快訊／30年首漲！台鐵董事會點頭「票價可漲26.8%」　北高975元

▲台鐵董事會通過票價調整方案。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

凍漲30年的台鐵票價要漲了，台鐵公司今(5日)召開董事會，歷經2小時討論，通過票價調整方案，平均漲幅26.8%，長途採遞遠遞減，台北到新左營從824元漲至975元，北高票價壓在千元以下，台鐵預估收入將可增加47.15億元，後續將提報交通部交通費率委員會審議，並報行政院核定，通過後公告2個月後上路。

台鐵票價調整案今天第二度叩關董事會，歷經2小時討論，台鐵董事會通過合理報酬率3%方案加上長途遞遠遞減等優惠，票價平均漲幅從35.62%下修至26.8%。

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不過長中短途漲幅不一，短途因有TPASS通勤月票和常客優惠，因此不受影響，通勤月票旅客的漲幅由TPASS吸收，台北到板橋7.2公里試算，區間車票價將從15元漲為22元，自強號從23元漲至34元；台北到桃園區間車從42元漲到63元，自強號從66元漲到99元。

中程部分，台中到台北，區間車將從241元漲到323元，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北到新左營自強號票價可從824元漲到975元，比原本平均漲幅35.62%試算的票價1118元下修不少，不但壓在千元以下，比高鐵北高1490元票價仍有515元差距。另台北到台東自強號將可從783元漲到935元。

台鐵票價調整案後續將提報交通部交通費率委員會審議，通過後再報行政院核定，運價核定後，預計公告2個月，並持續改善營運安全，提升準點率，並加強與民眾溝通說明，爭取民眾認同。

