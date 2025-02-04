台鐵公司化首年「虧138億元」創新高　票價調漲明送董事會闖關

▲台鐵公司化首年虧損137.9億元創新高。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵去(113)年公司化，首年虧損達137.9億元，創下史上新高，台鐵分析主要受花蓮地震影響，加上人事費用增加及提撥職福金，且票價30年未調整等影響，其中配合政策因素才呈現虧損。台鐵公司也規劃明天(5日)票價方案再報董事會闖關。

根據台鐵原本預估，公司化元年營運虧損約74億多元，不過後來上修到120億元，但根據台鐵公布最新財務資訊，實際虧損更高達137.9億元，遠遠超乎預估數，更創下史上新高。

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台鐵分析，虧損擴大原因，主要是花蓮大地震讓票箱收入從185億元預估下修到174億元，人事費用成長攀升到168億元，去年公司化首年也提撥職福金23億元，加上票價已經30年沒有調漲，皆影響虧損增加。台鐵公司也規劃票價調整方案明天董事會再度闖關，盼合理報酬率3%方案，也就是票價調漲最高35.62%方案能順利通過。

台鐵公司說明，台鐵公司首(113)年帳面虧損137億元，惟配合執行政策之影響數達199.53億元，意即台鐵其實有盈餘，但因配合政策因素，損益才呈現虧損。

台鐵指出，雖然113年度0403地震及數次颱風重創運輸本業及鐵道觀光，在台鐵全體同仁共同努力下，客運量平均每日達64.77萬人次，比去年增加7.8％，累計客運人次達2.37億。客運收入約174億元，較去年增加7.01億元。

台鐵表示，113年附屬事業營收為46.44億元，比去年增加9.3％；便當及商品收入為8.63億元，比去年增加12.8％；資產開發收入為37.81億元，比去年增加8.5％。