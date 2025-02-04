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獨／台鐵票價平均漲幅擬「下修至26.8%」　北高自強號975元

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵票價調整案規劃明天提報董事會討論。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價凍漲30年，比捷運還便宜，但公司化首年虧損137.9億元創下史上新高，台鐵票價調整案明天將送董事會討論，以合理報酬率3%方案，加上長途採遞遠遞減，規劃方案之一平均漲幅可從35.62%下修至26.8%，以北高為例，票價將壓在千元以下，從824元漲至975元，不過票價各方案仍需董事會通過才會定案。

台鐵票價30年來未漲，台鐵去年轉型國營公司後，虧損上看138億元，創下新高，其中配合執行政府政策影響數達199.53億元，衝擊虧損擴大，其中也包括票價凍漲的影響，台鐵公司去年9月曾提報報酬率3%、4%、5%等3方案至董事會，票價平均漲幅分別為35.62％、40.41％、44.52％，不過遭打回票，要求補足資料。

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不過台鐵票價凍漲長達30年衝擊營運，交通部長陳世凱日前鬆口過年後要務實檢討，台鐵公司董事長杜微日前也表態將提報報酬率低於3%方案，包含長途遞遠遞減等優惠留客。

台鐵規劃明天再提報票價調整方案至董事會討論，據了解，以合理報酬率3%方案來看，加上長途遞遠遞減等優惠，票價平均漲幅將下修，由於遞遠遞減有多方案試算，其中規劃方案之一可從35.62%下修至26.8%。

若以平均漲幅下修至26.8%方案舉例，長中短途漲幅不一，短途因有TPASS通勤月票和常客優惠，因此不受影響，通勤月票旅客的漲幅由TAPSS吸收，台北到板橋7.2公里試算，區間車票價將漲為22元，自強號漲至34元。

中程部分，台中到台北，自強號等對號列車票價將從375元漲至501元。另台北到花蓮區間車可從283元漲至375元、自強號可從440元漲至583元。

長途部分，因遞遠遞減優惠下，台北到新左營自強號票價可從824元漲到975元，比原本平均漲幅35.62%試算的票價1118元下修不少，不但壓在千元以下，比高鐵北高1490元票價仍有515元差距。

由於台鐵票價調整考量長程票價遞遠遞減，下修漲幅後，預估台鐵公司要自行吸收約16.73億元，但將確保中程保持競爭力、長程旅客不流失仍願意選擇台鐵，短途漲幅由TPASS吸收後，降低對民眾的影響。

另由於都會區有多元選擇，除台鐵外還有捷運和公車，但偏鄉地區除依賴台鐵外，仍得靠公車和客運，若公共運輸預算遭砍，衝擊客運減班或停駛，恐讓偏鄉民眾失去多元選擇機會。

據了解，由於台鐵票價凍漲30年，多數民眾對台鐵票價調漲有多數共識，並無太大反彈，加上台鐵公司化首年陷入陣痛期，在「要馬兒好也要讓馬兒吃草」考量下，預期台鐵票價調漲案在明天董事會闖關機會大。

對此，台鐵公司僅表示，票價調漲案考量留住旅客並減少對旅客影響，將規劃報酬率低於3%方案，長途有遞遠遞減降低漲幅，至於調整多少，將視董事會討論結果才能定案，若董事會明天通過，將有初步說明外，周四也規劃對外詳細說明。

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