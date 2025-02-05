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社會 社會焦點 保障人權

夫花光存錢筒生活費「還想開賓士」　妻被逼扛車貸心寒放生他

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿榮（化名）遭公司裁員之後不積極找工作，反而擅自拿走存錢筒內的家庭生活費，甚至執意要買賓士二手車，逼她扛車貸，還有偷竊、吸毒等不良行為，她實在忍不下去了，這才決定向法院訴請離婚，日前獲得士林地院法官裁定准許離婚。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿榮失業後不找工作，反而在外欠債，還把債務丟給妻子處理。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

妻子在判決書中主張，丈夫阿榮遭公司裁員，之後就不肯積極尋找工作，家中生活開銷都由她負擔，丈夫卻到處揮霍，經常擅自拿走她放在錢包、抽屜裡的財物，甚至連存錢筒內的家庭生活費也被拿走花光，就連個人債務、電話費帳單也都通通丟給她處理。

妻子無奈表示，丈夫因為想購買賓士二手車，不顧反對將她的車子賣掉，車貸卻是由她來扛；更讓她無法接受的是，丈夫多次偷竊財物、盜刷她的電子支付工具，後來甚至染上毒癮，觸犯法律被判刑，她實在是忍不下去了，這才決定向法院訴請離婚。

面對妻子的控訴，阿榮坦承自己有吸毒，「不是個負責任的人」，他同意離婚，畢竟他確實沒有盡到身為丈夫的責任。

士林地院法官表示，經查證，阿榮婚後確實因為涉犯刑案遭判刑，如今夫妻倆對婚姻已無共識，也都同意離婚，考量到兩人的婚姻關係確實有難以維持婚姻之重大事由，且應歸責於男方，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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