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新北4月男嬰全身骨折亡！父母竟賴給家裡臘腸狗　法官拆謊言重判

▲▼ 男嬰遭虐死亡。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市王姓男子與盧姓妻子涉虐待4個月大的兒子，被依家暴傷害致死罪起訴，夫妻倆強調很愛孩子。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名僅4個月大的男嬰於在家中被發現身體冰冷，經送醫搶救仍宣告不治。法院開庭時，這對父母稱「可能是家中臘腸狗咬傷」經查，王父因情緒失控，多次對兒施暴，最終導致男嬰頭部重創致死。士林地院今（24）日依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處王父有期徒刑10年；盧母過失致死罪，處有期徒刑2年。

判決指出，王父與盧女育有2名子女，全家居住在新北市某處小套房內。案發期間，從事販賣雞肉攤商的王父因疫情影響收入不穩，經濟壓力巨大，在男嬰哭鬧時常感煩躁不悅；王父從2022年4月至6月間，數次以不明物品或方式對男嬰施暴，造成男嬰身上多處傷勢，包括皮膚擦傷、肋骨及股骨骨折。

2022年6月6日，王父再次因情緒失控，以平面硬物用力敲擊男嬰頭部，導致顱骨骨折及硬腦膜下腔出血。盧姓母親目睹孩子受傷，卻未即時送醫。

當王父發現男嬰身體冰冷，與妻通知救護車並送醫急救，但男嬰到院前已心跳停止。法醫檢查發現，男嬰身上有多處陳舊傷，包括肋骨及股骨骨折、皮膚擦傷等，且體重僅3.5公斤，顯示營養不良，疑遭長期虐待與疏忽。

庭審期間，父母否認施暴，聲稱男嬰的傷勢可能是家中11歲臘腸狗咬傷或1歲多的姊姊共睡嬰兒床時壓傷所致。王父情緒激動地表示：「我們真的很愛孩子，怎麼可能傷害自己的孩子？」盧女也聲稱已盡力照顧。

資深法醫蕭開平作證指出，男嬰的顱骨骨折及致命傷並非意外所致，而是平面硬物撞擊頭部所為，如地板或木板。蕭醫強調，傷勢與虐待高度吻合，狗咬或姊姊壓傷可能性極低。

法院指出，男嬰年僅4個月，仍需高度依賴父母照顧，但王父卻因情緒失控，對男嬰多次施以暴力，造成其頭部挫傷、顱骨骨折及硬腦膜下腔出血等致命傷害。盧母作為主要照護者，對於男嬰受傷卻未採取積極措施送醫，最終導致男嬰因中樞神經衰竭死亡。法官痛批2人未盡監護人應有的保護、扶養和教養義務，嚴重違反親職責任。

然而，男嬰死亡時身體呈現全身營養不良、嚴重消瘦、體重明顯過低與脫水等情況，顯示其生前長期遭受虐待與忽視。父母卻辯稱「狗咬傷」或「姊姊壓傷」說法，法院考量，王父為主要施暴者，其行為直接導致男嬰死亡，情節嚴重，應予嚴懲，因此判處有期徒刑10年；盧母則雖未直接施暴，但未及時送醫，對男嬰的死亡負有過失責任，因此判處有期徒刑2年。

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