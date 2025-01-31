海巡署去年緝毒成效飆升270%！新世代手法曝　新興毒品取代海洛因



▲行政院長卓榮泰出席「緝獲金星輪走私第二級毒品安非他命案」記者會。（圖說下同／行政院提供）



記者張君豪／台北報導



海巡署去年在中國大陸海警侵擾台灣離島禁限制水域勤務量大增，但仍在邊境緝毒方面繳出一張亮麗的成績單，海巡署2024年查獲毒品總量高達8248.3公斤，遠比2023年查獲3064公斤增加5220公斤，緝毒總量增幅高達270%，如果以吸食毒品人口每人每次吸食2公克計算，成功防制412萬人次吸食，堪稱海巡署在跨境緝毒方面繳出一張亮麗成績單。



海巡署在2024年1月15日在彰化縣濁水溪出海口發現毒梟近海丟包等帶台灣毒梟取貨的高純度K他命985公斤，海巡署以地域關係研判接貨手應尚在周遭監控，透過大數據分析迅速鎖定接貨犯嫌3人，並循線逮捕從外海載運毒品到彰化丟包的屏東籍漁船船長及船員共3人。



海巡署指出，近年六大機關查獲毒品調查模式，逐漸從以往的線人檢舉、或者勾稽調查販毒集團網絡演變成科技大數據分析，包含透過路上行車動線分析，整合船舶AIS自動辨識系統，VDR漁業署航程紀錄器，VMS船舶監控系統及岸際雷達資料分析，藉此鎖定涉案漁船及人車相關軌跡，得以阻絕毒品在闖入國境落入台灣毒梟販毒網絡前就查獲並瓦解該走私網絡。







海巡署在近5年來在跨境查緝毒品上日益精進，從2016年起與澳洲邊境執法機關合作，到2021年共同攔查跨境運毒數量達18.3噸，並在2023年1月與日本警視廳合作，在高雄查獲208公斤K他命，2024年1月與美方配合在柬埔寨查獲K他命980公斤、安非他命532公斤，這些毒品原本都是東南亞毒梟要運往東亞各國，所幸遭美國與台灣跨國司法合作攔阻。



2024年8月更與美國、澳洲等國執法機關合作，在高雄港西南方查扣金星號貨輪走私市價逾10億新台幣的毒品安非他命529公斤。光是在2023年海巡署查獲的毒品就高達3064公斤，但到2024年度更一舉躍升到8284公斤，其中以三級毒品K他命攔查數量1年間暴增4177公斤最多，顯見台灣毒品市場K他命等新興毒品有取代傳統海洛因、安非他命的趨勢，跨國販運新興毒品攔阻查緝將是未來海巡署的治安工作重點。

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