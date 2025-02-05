香港流感重症、死亡199例！官員：還看不到高峰

▲香港流感疫情上升。（資料照／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港流感疫情持續上升，近期已有199例嚴重及死亡病例，其中大多為65歲以上老人。香港衛生防護中心官員坦言目前還看不到高峰，並呼籲民眾盡快接種疫苗。

香港衛生防護中心總監徐樂堅在《香港電台》的節目上表示，香港從1月初踏入冬季流感季節，目前流感陽性個案仍在攀升階段，看不到何時到高峰，按過往經驗，估計流感高峰期將歷時3至4個月不等。

徐樂堅指出，踏入流感季節後前4周，已有199例成人嚴重或死亡病例，其中132例是65歲以上，44例是50至64歲，23宗例18至49歲，並有75%人有慢性疾病，同時有75%人未接種流感疫苗。

徐樂堅說，目前香港流行的病毒株是甲一型（H1N1），未見出現變化，而香港人較常旅遊的地點，包括日本、南韓、歐洲及中國大陸，流行的病毒株同樣是甲一型。

至於院舍方面未見嚴重爆發，徐樂堅認為，與去年9月開始流感疫苗外展接種工作進展順利有關，老人院的流感疫苗接種率達到78%。

徐樂堅預估，隨著香港人在長假期外遊後返港，陸續復工復課，病毒的傳播將轉趨嚴重，建議前往人多地方，例如乘坐公共交通工具時，最好佩戴口罩。

徐樂堅還說，注射流感疫苗可減低出現併發症及嚴重個案的情況，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。