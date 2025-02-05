　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鳳凰古城木造民宅深夜大火　遊客穿睡衣光腳急逃離

文／香港01

距今有逾300年歷史的湖南湘西鳳凰古城昨（4）日凌晨有建築物起火，大批遊客穿睡衣慌忙逃生。鳳凰縣消防救援大隊稱，起火原因正在調查。影片顯示，鳳凰古城一幢建築物在深夜燃起熊熊大火，大批遊客及居民慌忙逃生，建築物屋頂被火燒穿，消防員在現場救火時，大量磚石不斷跌落。

▲鳳凰古城木造民宅深夜大火，遊客倉皇撤離。（圖／翻攝微博）

▲鳳凰古城木造民宅深夜大火，遊客倉皇撤離。（圖／翻攝微博，下同）

《華商報大風新聞》報導，有遊客表示，起火的並非鳳凰古城的民宿，而是一幢居民住宅，「旁邊民宿有一點火燃過去了，應該人都沒什麽事。應該是居民家裏著火，都是木建築，很容易燃燒起來」。

▲鳳凰古城木造民宅深夜大火，遊客倉皇撤離。（圖／翻攝微博）

該名女遊客稱，自己睡到半夜被火災驚醒，起火建築就在其民宿旁邊，「我們是跳窗跑的，嚇到渾身發抖。」當時她帶同女兒逃生，「我們很幸運，第一批出來，光著腳丫子就跑出來了，只穿著睡衣，太嚇人了」；「太驚險了，願裡面的人平安，聽民宿老闆娘說有居民家裏還有老人，有人電話打不通。」

▲鳳凰古城木造民宅深夜大火，遊客倉皇撤離。（圖／翻攝微博）

女遊客續稱，當時大家慌忙逃生，丈夫及其親戚都來不及拿手機，也不讓他們回民宿取回私人物品，「我們是外地的遊客，東西最後是老板娘給我們郵寄吧！」但她也表示，只要人平安無事，也不再計較太多，「當時人都嚇傻了，命最重要，其他的都是身外物，我們走的時候明火就滅了。」

鳳凰古城景區管理處工作人員稱，起火建築物位於下游，火勢已被撲滅，鳳凰古城其他地方應該不會受影響。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時
詹雅雯痛悼大S「該走的是我」！　悲曝與她生前2約定
獨／台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒
頭獎1.87億！台中42人集資中了
今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度
張穎穎「替大S發聲」開噴汪小菲：被你隨意擺弄、侮辱

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子「刮刮樂中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走　雙方爆爭執

香港流感重症、死亡199例！官員：還看不到高峰

陸限制五種稀有金屬出口　恐影響美國軍需品製造

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

鳳凰古城木造民宅深夜大火　遊客穿睡衣光腳急逃離

陸民眾搭地鐵攜仿真槍及BB彈　警現場開火實測可擊穿硬紙板

陸反制美關稅　分析：仍為外交談判保留空間

DeepSeek竄紅擴大徵才！公布52職缺「年薪最高近700萬」　起薪9萬

台商嗆賴清德「當家不鬧事」　廈門台協盼和平：善意都變統戰怎行

陸太陽能5大龍頭企業　2024合計至少虧損1400億元

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

女子「刮刮樂中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走　雙方爆爭執

香港流感重症、死亡199例！官員：還看不到高峰

陸限制五種稀有金屬出口　恐影響美國軍需品製造

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

鳳凰古城木造民宅深夜大火　遊客穿睡衣光腳急逃離

陸民眾搭地鐵攜仿真槍及BB彈　警現場開火實測可擊穿硬紙板

陸反制美關稅　分析：仍為外交談判保留空間

DeepSeek竄紅擴大徵才！公布52職缺「年薪最高近700萬」　起薪9萬

台商嗆賴清德「當家不鬧事」　廈門台協盼和平：善意都變統戰怎行

陸太陽能5大龍頭企業　2024合計至少虧損1400億元

東區最強對決！　綠衫軍坦圖＋神奇小白撂倒龍頭騎士

被高嘉瑜爆在美國置產　李彥秀駁斥：均依法申報也綠卡

大罷免啟動　張啟楷：民眾黨適當時機點幫藍委站台助講

虛擬貨幣時代來臨？　川普的終極目標

海運長約價有望大漲、達飛擬徵收旺季附加費　貨櫃三雄漲半根

安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己

沉迷線上博弈！衛生局員工賤賣提貨券1769萬　判刑6年定讞

罷綠委一階達標藍青年軍遞件　吳思瑤：把罷免當個人選舉墊腳石

辜嚴倬雲辭世　海基會：全力協助治喪事宜

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

林依晨「20多歲就開始寫遺書」　不會放棄演戲「是我的生命幫浦」

大陸熱門新聞

DeepSeek擴大徵才！開52職缺年薪最高近700萬

台商春酒反罷免　廈門台協：善意都變統戰怎行

女子「刮中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走

恆大汽車找不到買家　連審計師都請不起

陸太陽能5大龍頭　去年大虧1400億元

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

我方已發函對岸　盼透過小兩會談陸客來台

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

陸沉默3天爆發！5記「重拳」反制美

汪小菲喊「死的應該是我」網酸：沒人攔你

大S過世！陸網怒灌汪小菲微博：你滿意了嗎

以為只是感冒！27歲陸男星大年初二過世

連環出招！　大陸即起對多項稀有金屬實施出口管制

香港流感重症、死亡199例！官員：未見高峰

更多熱門

相關新聞

桃園「整排水溝爆炸噴火」！驚悚畫面曝

桃園「整排水溝爆炸噴火」！驚悚畫面曝

桃園市國豐八街、國強十一街路口，今(4日)中午11時36分許傳出爆炸聲，整排水溝蓋突竄出火舌，現場濃煙瀰漫，有民眾見狀奮不顧身拿著滅火器上前滅火，同時右方的水溝又發生爆炸噴火，畫面十分嚇人。

高雄站前商場養蚊20年　300萬小套房「1坪漲10萬」

高雄站前商場養蚊20年　300萬小套房「1坪漲10萬」

小情侶放煙火點燃重劃區！長腿女閃鏡頭

小情侶放煙火點燃重劃區！長腿女閃鏡頭

睡夢中大火比特犬狂吠　救女主人和整棟住戶

睡夢中大火比特犬狂吠　救女主人和整棟住戶

深夜飄惡臭味！新竹縣新豐掩埋場起火　消防搶救中

深夜飄惡臭味！新竹縣新豐掩埋場起火　消防搶救中

關鍵字：

鳳凰古城火災遊客湖南撤離

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

汪小菲挨轟認錯了！

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

具俊曄痛失大S　韓友人：他性格脆弱可能瘋了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面