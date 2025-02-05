鳳凰古城木造民宅深夜大火　遊客穿睡衣光腳急逃離

文／香港01

距今有逾300年歷史的湖南湘西鳳凰古城昨（4）日凌晨有建築物起火，大批遊客穿睡衣慌忙逃生。鳳凰縣消防救援大隊稱，起火原因正在調查。影片顯示，鳳凰古城一幢建築物在深夜燃起熊熊大火，大批遊客及居民慌忙逃生，建築物屋頂被火燒穿，消防員在現場救火時，大量磚石不斷跌落。

▲鳳凰古城木造民宅深夜大火，遊客倉皇撤離。（圖／翻攝微博，下同）

《華商報大風新聞》報導，有遊客表示，起火的並非鳳凰古城的民宿，而是一幢居民住宅，「旁邊民宿有一點火燃過去了，應該人都沒什麽事。應該是居民家裏著火，都是木建築，很容易燃燒起來」。

該名女遊客稱，自己睡到半夜被火災驚醒，起火建築就在其民宿旁邊，「我們是跳窗跑的，嚇到渾身發抖。」當時她帶同女兒逃生，「我們很幸運，第一批出來，光著腳丫子就跑出來了，只穿著睡衣，太嚇人了」；「太驚險了，願裡面的人平安，聽民宿老闆娘說有居民家裏還有老人，有人電話打不通。」

女遊客續稱，當時大家慌忙逃生，丈夫及其親戚都來不及拿手機，也不讓他們回民宿取回私人物品，「我們是外地的遊客，東西最後是老板娘給我們郵寄吧！」但她也表示，只要人平安無事，也不再計較太多，「當時人都嚇傻了，命最重要，其他的都是身外物，我們走的時候明火就滅了。」

鳳凰古城景區管理處工作人員稱，起火建築物位於下游，火勢已被撲滅，鳳凰古城其他地方應該不會受影響。

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