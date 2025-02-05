　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機：小心這些症狀

（圖／夏英IG）

▲星座專家唐綺陽老師點出2月「4星座」健康運勢需要特別注意。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

隨著2025年2月的到來，大家在迎接新春的同時，也別忘了關心自己的健康。知名星座專家唐綺陽老師也在自己的FB上留言哀悼大S，並特別點出天秤座要注意健康！唐老師在2月運勢之前也提醒，有幾個星座在這個月的健康運勢需要特別注意，無論是舊疾復發還是突發狀況，都要多加留意。

天蠍座：身體過勞，舊疾可能找上門

[廣告]請繼續往下閱讀...

天蠍座的朋友，這個月你的工作量可能會比往常更大，責任也變重，讓你幾乎沒有喘息的機會。如果長期處於高壓狀態，身體容易亮紅燈，舊疾也可能找上門。特別是從3月開始，健康狀況會更加需要關注，建議天蠍們在忙碌的同時，也要適時放鬆，避免因為壓力過大影響身體狀況。

天秤座：當心過勞，注意突發狀況

天秤座從1月到4月都處於忙碌狀態，尤其2月可能會因為工作或生活瑣事奔波不停，讓身體負擔加重。唐老師提醒，這段期間容易因為長期疲勞導致免疫力下降，甚至可能會因壓力影響身心健康。到了3月，還可能出現金錢上的壓力，讓你更焦慮。因此，天秤們要學會適時放慢腳步，別讓過勞成為健康隱憂。

處女座：注意筋骨健康，遠離是非

處女座的朋友，這段時間你的人際關係可能會讓你感到疲憊，尤其是職場或朋友圈的紛擾，可能讓你精神緊繃，甚至影響睡眠品質。此外，長時間處於壓力下，也容易造成肩頸或腰部的不適，建議你適時放鬆，避免因為勞累造成身體負擔。到了5月、6月，你會有比較多的時間可以休息，建議利用這段時間來好好調養身體。

雙子座：注意身心平衡，遠離負能量

雙子座的健康運勢在2月開始進入「警戒期」，尤其是身心狀態要特別注意。這段時間你的壓力可能比較大，容易陷入焦慮或疲勞狀態，甚至影響到睡眠與免疫力。唐老師建議雙子座的朋友，可以透過瑜伽、冥想、運動等方式來調整心情，讓自己保持穩定的狀態，避免讓壓力累積成更嚴重的健康問題。

整體來說，這幾個星座在2025年2月的健康運勢都需要特別關注，無論是工作壓力、身體疲勞還是舊疾復發，都是不可忽視的問題。唐綺陽老師也提醒，無論星座如何，每個人都應該學會傾聽自己身體的聲音，適時休息、保持健康的飲食習慣，才能讓自己在新的一年裡，擁有更好的狀態迎接挑戰！

延伸閱讀
大S猝逝／大S流感病逝！唐綺陽沉痛發聲　提醒「這星座」注意健康
大S猝逝／流星花園「杉菜媽」王月悲痛發聲！　哀曝3人合照「左右兩人」已不在
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時
詹雅雯痛悼大S「該走的是我」！　悲曝與她生前2約定
獨／台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒
頭獎1.87億！台中42人集資中了
今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度
張穎穎「替大S發聲」開噴汪小菲：被你隨意擺弄、侮辱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

咳嗽一個月　兇手竟是「6年沒洗小被被」！他曬清洗照…全場喊噁

快訊／11:14東部海域規模3.9地震　最大震度2級「新北有感」

國內首家直飛！星宇航空4／18開航神戶　機票今開賣

大S死於大白肺！醫師白話解「被痰活活淹死」：不小心就過世

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

進貨40劑！里長通知這家診所有流感疫苗　掛號人龍秒塞爆門口

流感疫苗被搶打！一票人狂問「改打肺鏈疫苗？」　醫師詳解

周六補班日逢寒假「估仍有車潮」　2／9國5北上高乘載管制照常

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

#放煙火 把重劃區雜草燒了 小情侶見釀禍急躲鏡頭 #台中

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友上集

【WBC資格賽】球員集訓首日大點名 張育成嗨喊：我要全部

#三環幫 #角頭 #劉憲治 遭斷掌槍殺！今 #告別式 #特警 持衝鋒槍重兵維安

Doncic搭機抵達洛杉磯！ 比「LA」手勢 湖人總管親迎

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

咳嗽一個月　兇手竟是「6年沒洗小被被」！他曬清洗照…全場喊噁

快訊／11:14東部海域規模3.9地震　最大震度2級「新北有感」

國內首家直飛！星宇航空4／18開航神戶　機票今開賣

大S死於大白肺！醫師白話解「被痰活活淹死」：不小心就過世

獨／屏東女連2年中汽車輸了　台中母女更神！連2年抽到1克拉鑽戒

今下午變天「2地越晚雨越大」　下波寒流最凍剩8度

進貨40劑！里長通知這家診所有流感疫苗　掛號人龍秒塞爆門口

流感疫苗被搶打！一票人狂問「改打肺鏈疫苗？」　醫師詳解

周六補班日逢寒假「估仍有車潮」　2／9國5北上高乘載管制照常

東區最強對決！　綠衫軍坦圖＋神奇小白撂倒龍頭騎士

被高嘉瑜爆在美國置產　李彥秀駁斥：均依法申報也綠卡

大罷免啟動　張啟楷：民眾黨適當時機點幫藍委站台助講

虛擬貨幣時代來臨？　川普的終極目標

海運長約價有望大漲、達飛擬徵收旺季附加費　貨櫃三雄漲半根

安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己

沉迷線上博弈！衛生局員工賤賣提貨券1769萬　判刑6年定讞

罷綠委一階達標藍青年軍遞件　吳思瑤：把罷免當個人選舉墊腳石

辜嚴倬雲辭世　海基會：全力協助治喪事宜

大S爆「急診時血氧89%」　醫喊超危急：只能撐幾小時

林依晨「20多歲就開始寫遺書」　不會放棄演戲「是我的生命幫浦」

生活熱門新聞

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」命理師揭

青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上

寒假僅15天！台南「今天提早開學」原因曝

醫曝疫苗差異「不同廠牌有差」：這款保護力差

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

恐剩4℃！　下波強冷空氣再加碼

大S靠抗凝血劑美白？醫師揭密真正藥物：有栓塞風險

內埔連2年同一人中大獎　機率等同中威力彩

急凍4天！　下波寒流機率高

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大S搭機合照粉絲「最後身影」瘋傳

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

汪小菲挨轟認錯了！

路易莎總部FB遭青鳥威脅：想想10萬人消費選擇喔

大S、具俊曄最後甜蜜合影公開了

辜嚴倬雲辭世　享嵩壽105歲

今晨6.5℃！　午後變天「下最大」地區曝

汪小菲現任妻Mandy淚崩！揭他狀態求情：不要網暴

具俊曄痛失大S　韓友人：他性格脆弱可能瘋了

獨／「深海閻王」淪色狼　滿頭白髮上銬畫面曝

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

斷崖式大降溫！　下波恐更冷挑戰寒流

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸：痛苦都他造成的

更多

最夯影音

更多

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

楊繡惠憶大S：就是一個仙女　想起鄧麗君「不讓我們看到她老」

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

大S臨終約定「小S哭著做到了」　早交代遺言：每天當最後一天

女兒半夜醒來誤以為爸爸變成玩偶 一把抱住崩潰大哭TT

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面