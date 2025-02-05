大S猝逝！唐綺陽警告「4星座」2月恐爆健康危機：小心這些症狀

▲星座專家唐綺陽老師點出2月「4星座」健康運勢需要特別注意。（示意圖／CTWANT）

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隨著2025年2月的到來，大家在迎接新春的同時，也別忘了關心自己的健康。知名星座專家唐綺陽老師也在自己的FB上留言哀悼大S，並特別點出天秤座要注意健康！唐老師在2月運勢之前也提醒，有幾個星座在這個月的健康運勢需要特別注意，無論是舊疾復發還是突發狀況，都要多加留意。

天蠍座：身體過勞，舊疾可能找上門

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天蠍座的朋友，這個月你的工作量可能會比往常更大，責任也變重，讓你幾乎沒有喘息的機會。如果長期處於高壓狀態，身體容易亮紅燈，舊疾也可能找上門。特別是從3月開始，健康狀況會更加需要關注，建議天蠍們在忙碌的同時，也要適時放鬆，避免因為壓力過大影響身體狀況。

天秤座：當心過勞，注意突發狀況

天秤座從1月到4月都處於忙碌狀態，尤其2月可能會因為工作或生活瑣事奔波不停，讓身體負擔加重。唐老師提醒，這段期間容易因為長期疲勞導致免疫力下降，甚至可能會因壓力影響身心健康。到了3月，還可能出現金錢上的壓力，讓你更焦慮。因此，天秤們要學會適時放慢腳步，別讓過勞成為健康隱憂。

處女座：注意筋骨健康，遠離是非

處女座的朋友，這段時間你的人際關係可能會讓你感到疲憊，尤其是職場或朋友圈的紛擾，可能讓你精神緊繃，甚至影響睡眠品質。此外，長時間處於壓力下，也容易造成肩頸或腰部的不適，建議你適時放鬆，避免因為勞累造成身體負擔。到了5月、6月，你會有比較多的時間可以休息，建議利用這段時間來好好調養身體。

雙子座：注意身心平衡，遠離負能量

雙子座的健康運勢在2月開始進入「警戒期」，尤其是身心狀態要特別注意。這段時間你的壓力可能比較大，容易陷入焦慮或疲勞狀態，甚至影響到睡眠與免疫力。唐老師建議雙子座的朋友，可以透過瑜伽、冥想、運動等方式來調整心情，讓自己保持穩定的狀態，避免讓壓力累積成更嚴重的健康問題。

整體來說，這幾個星座在2025年2月的健康運勢都需要特別關注，無論是工作壓力、身體疲勞還是舊疾復發，都是不可忽視的問題。唐綺陽老師也提醒，無論星座如何，每個人都應該學會傾聽自己身體的聲音，適時休息、保持健康的飲食習慣，才能讓自己在新的一年裡，擁有更好的狀態迎接挑戰！

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