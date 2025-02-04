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吉伊卡哇「小八」配音男大18變！對比影片曝　網驚呼：同一人？

《吉伊卡哇》小八的配音「男大18變」。（翻攝自@anime_chiikawa、劇団ひまわり官網）

▲《吉伊卡哇》小八的配音「男大18變」。（翻攝自@anime_chiikawa、劇団ひまわり官網）

圖文／鏡週刊

超萌超可愛的《吉伊卡哇》在日本、台灣有著高人氣，不過今（4日）釋出的最新一集卻因為主角之一的「小八」（ハチワレ）小男孩配音突然變得像成年男子，引發討論，甚至登上熱搜。

小八因為是當中唯一可以流利說話的角色，近期已有許多人發現其聲音逐漸壓不下來，而這集聲音更明顯不同。實際比對今日的第241集與先前集數，可見這集的小八的聲音「明顯變粗」，讓網友不太適應，甚至以為換了人，紛紛發文討論。

事實上，小八的聲優是1名小朋友，名為「田中誠人」。年僅9歲時他就替小八配音，隨著2022年吉伊卡哇開播至今，他已成長為14歲少年，或許是進入變聲期，聲音已與初期不同，才會有如成年男子般的聲音。

吉伊卡哇「小八」配音男大18變！對比影片曝　網驚呼：這同一個人？

▲田中誠人目前14歲，除配音外還擅長彈琴、日本將棋、魔術方塊。（翻攝劇団ひまわり官網）

因此，未來是否更換聲優，或是繼續沿用，也意外成為觀眾討論話題。


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