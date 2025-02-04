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不只流感！日本「NTM肺病」增加中　中高齡女性最多

▲▼ 日本,日本街景,人潮,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲大S病逝消息，讓國人紛紛關注日本疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

女星徐熙媛（大S）染上流感併發肺炎，不幸在日本驟逝，讓國人紛紛關注當地疫情。事實上，日本現在目前除了流感與新冠，非結核分枝桿菌（NTM）的肺部感染病例（下稱NTM肺病）也在增加中，其中又以中高齡女性最多。

朝日電視台、日經Gooday報導，根據日本最新流行病學調查，過去10年NTM肺病患者人數不但沒有減少，反而持續上升，主要症狀包括長期持續性的咳嗽，還有痰、全身倦怠、體重減輕、呼吸急促、食慾不振等。

不過，慶應義塾大學醫學部「感染症學專任講師」南宮湖指出，NTM肺病初期幾乎沒有明顯症狀，許多患者都是在健康檢查時意外發現，或者不幸惡化之後才確診，多見於體重減輕的中高齡女性。

「伊藤王子神谷內科外科診」伊藤博道院長表示，一般認為，這種疾病不會透過人與人傳染，而是「NTM細菌潛伏在水或土壤之中，透過吸入方式進入呼吸道，並且導致感染」，「咳嗽、痰、發燒無法緩解，甚至痰中帶血的患者並不少見。」

伊藤院長表示，NTM患者在過去7年增加2.6倍，以40至70歲女性為大宗，最近一名東京都59歲女性患者，就是2、3周前開始咳嗽，伴隨發燒與倦怠感等症狀，但流感和新冠篩檢都呈現陰性，最終確診NTM感染。

關於中高齡女性容易染病的原因，伊藤院長說，「其中一種說法是與女性荷爾蒙有關，另一個可能原因是，女性接觸土壤或從事與水相關工作的機會比較多。」

至於應該如何預防，他建議保持浴室清潔，從事園藝等可能接觸土壤的活動時，記得戴上口罩，避免吸入細菌。

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