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社會 社會焦點 保障人權

已婚醫拔智齒和女病患滾上床4次　調情喊「我是豬哥不是色狼」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿志（化名）為女病患小美（化名）拔除智齒，沒想到兩人卻因此滾上床，至少發生4次性行為，憤而決定提告求償100萬元。雖然小美辯稱是遭到阿志性侵，但台中地院法官認為，兩人在發生性行為之後還互傳「好像有人說他不是色狼」、「我是豬哥，不是色狼」等調情訊息，顯然不合常理，最終並未採信小美的說詞，並判她應賠償人妻40萬元。

▲▼牙醫。（圖／CFP）

▲小美被指控與已婚牙醫師發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小美在2022年3月間透過網路交友軟體結識丈夫，並在明知丈夫已婚的情況下，仍相約一起看電影、吃飯、運動、互傳LINE訊息至半夜，甚至在同年7月至8月間與丈夫發生性行為4次，種種行為均已侵害到她的配偶權，因而決定對小美提告求償100萬元。

小美則辯稱，阿志自稱未婚，聊天過程中均以「前妻」稱呼正宮，還出示配偶欄空白的身分證給她看；2022年7月至8月她在阿志執業的牙醫診所接受治療，因拔除智齒傷口疼痛，加上麻藥未退，慘遭阿志性侵得逞，事後擔心中斷治療會導致牙齒疾病惡化，這才一直不敢聲張，直到正宮提告，她才知道阿志並非單身，自己也是受害者，並無侵害正宮的配偶權。

不過，阿志在接受偵查時證稱，他和小美共赴旅館，是小美開車載他去的，對方意識清醒，甚至主動出示證件讓旅館人員登記入住資料，進房間之後也是很自然就發生性行為。

此外，台中地院法官檢視小美與阿志的對話紀錄，發現在雙方第一次發生性行為之後，小美曾詢問，「那現在你的心目中，我們現在是什麼關係？」阿志回答，「還沒登記的老婆＝未婚妻」；在兩人發生第二次性行為之後，小美再度傳送訊息表示，「好像有人說他不是色狼」、「結果晚上就靈魂出竅了」，阿志則回答，「我是豬哥，不是色狼」。

法官認為，從上述對話紀錄可知，小美與阿志發生性行為之後，仍持續進行親暱的調情對話，甚至以嘲諷口吻大方談論性行為過程，並且有渴望確認彼此關係、談及感情承諾的內容，均未見到她因遭性侵憤而質問男方的訊息，最終不採信她的說詞，並判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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