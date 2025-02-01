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社會 社會焦點 保障人權

女騎士遭撞斷腿　肇逃駕駛：以為廟會放鞭炮

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年3月間開車行經台中市豐原區豐東一街，因疏於注意與一名女騎士發生碰撞，隨後駕車離去；事後他挨告肇逃，卻辯稱當時有聽到聲響，但以為是廟會的鞭炮聲。台中地院法官日前審理此案，並未採信阿輝的說詞，最終依過失傷害罪判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；另依駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害逃逸罪，判處他有期徒刑8個月。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿輝撞到女騎士卻肇逃，事後辯稱以為是廟會放鞭炮的聲音。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年3月間開車行經台中市豐原區豐東一街一處無號誌燈的路口，卻因疏於注意，貿然直行，與一名女騎士發生碰撞，導致女騎士受有創傷性硬腦膜下出血、左側股骨開放性骨折、胸部挫傷、左顏面骨閉鎖性骨折及撕裂傷等傷害，他卻沒有下車處理，反而駕車離去。

警方獲報到場處理，並調閱現場監視器畫面追查，很快便鎖定阿輝。阿輝到案之後辯稱自己沒有過失，他以為當時聽到的聲響是廟會的鞭炮聲。

但檢方認為，阿輝開車經過廟會活動，縱使廟會人員有燃放煙火，也不可能對車子產生搖晃或發出金屬撞擊聲，因此不採信他的說詞，訊後依法將他起訴。

台中地院法官檢視相關證據之後也認為此案是阿輝疏於注意而釀禍，他肇事之後沒有留在現場協助救護受傷騎士，反而逕自離開，行為確實不應該，考量到他終能坦承犯行，已見悔意，最終依過失傷害罪判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；另依駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害逃逸罪，判處他有期徒刑8個月，全案仍可上訴。

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