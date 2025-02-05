DeepSeek竄紅擴大徵才！公布52職缺「年薪最高近700萬」　起薪9萬

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）橫空出世，為全球AI產業投下震撼彈，DeepSeek同時也大力招募人才以擴大業務。據大陸招聘平台顯示，DeepSeek目前已經發布了52個崗位的招聘資訊，其中多個職位年薪可達人民幣百萬元（約台幣450萬元），甚至實習生的日薪也高達近千元人民幣（約台幣4500元）。

根據《中國基金報》報導，DeepSeek目前約有150名員工，該公司正在快速擴張。近期在大陸的招聘平台上，DeepSeek已經發布了52個崗位的招聘資訊，涵蓋的職位包括深度學習研究員、核心系統研發工程師及資深UI設計師等，工作地點主要在北京和杭州。

▲DeepSeek擴大招聘，多職位年薪可達百萬人民幣。（圖／翻攝自招聘網站，下同）

在薪酬方面，DeepSeek對員工薪資採取「14薪」的模式，即每個年度發放14個月的薪資。在DeepSeek公布的招聘資訊中，多數職位的起薪在2萬元人民幣（約新台幣9萬元）以上，不少年薪能夠達到百萬元等級，其中年薪最高的職位是「深度學習研究員-AGI」，月薪達8萬至11萬人民幣，年薪最高可達154萬人民幣（約新台幣693萬元）。

此外，核心系統研發工程師（校招）的薪資範圍為6萬元至9萬元（人民幣，下同），大模型全棧工程師的薪資範圍為5萬元至8萬元，而深度學習研發工程師、資深UI設計師等崗位的月薪範圍在3萬元至7萬元。上述估算年薪均為稅前薪酬，且職位都開放給應屆生。

除了正式員工，DeepSeek也正在招聘實習生，其中AGI大模型實習生和AGI實習生的薪資為500元至1000元一天，不過該公司對於實習生的要求也相當嚴格，如AGI大模型實習生需要是電腦及相關專業研究生，或是特別優秀的本科生，並具有扎實的程式設計功底和深度學習/機器學習基礎，熟練掌握PyTorch。

據脈脈高聘發布的《2024年度人才遷徙報告》顯示，AI相關職位的需求在2024年十分強勁，TOP20熱招崗位中，有5個與AI相關。此外，各類開發職位需求也非常旺盛，如java、後端開發、C 、測試開發、前端開發等職位也位列熱招TOP20。

事實上，AI領域同時也是高薪職業，前述報告稱，新缺職務平均⽉薪TOP10的技術職位中，數字前端⼯程師佔據榜⾸，平均⽉薪高達人民幣6.78萬元。⾼薪TOP10的技術職務平均⽉薪均超過人民幣6萬元，其中⼤模型相關職位佔據半數。產業報告指出，2030年，中國AI人才缺口將達到400萬人。