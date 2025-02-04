　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信

大S猝逝／命理師曝大小S前世今生　神明座下的「仙鳥伴侶」

▲大S（左）因染流感併發重症肺炎猝逝日本，妹妹小S心痛至極。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

藝人大S因染流感併發重症肺炎猝逝日本，妹妹小S心痛至極，有網友翻出之前小S在節目上說：「今生最愛的人就是大S，認為兩人前世是夫妻。」對此，擅長回溯前世今生的神佛解讀專家阿谷老師通靈看了兩人的前世，原來兩人前世正是神明座下負責送信的「仙鳥伴侶」。

阿谷老師指出，大小S兩人前世是女性神明座下的兩隻「彩色仙鳥」，是負責送信的「仙鳥伴侶」，大S是羽毛很漂亮的大彩鳥，但小S的翅膀不是很對稱，所以小S送信的時候，大S都會陪伴她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿谷老師解釋，因為在神仙的規定中，每一個生物都各司其職，如果體質不好，就不能繼續工作，照規定前世小S應該是要離開送信職位的，但她又想一直在天上飛，因為她覺得很漂亮，想跟大S一樣，所以大S一直想扛著小S，一直把小S帶在身邊，還會偷偷幫小S送信或是用自己的身體撐著小S幫助她飛行。

沒想到有一天大S幫小S送信的行為被發現了，小S就被貶為凡鳥，神明把小S關進山裡修煉，要她學會接受自己的不完美，可是大S仍然很執著想幫助小S，所以一起轉世為人，兩人今生當姊妹，繼續未修完的課題。

阿谷老師說，兩人各有自己的課題，大S的課題是「過度慈悲」，一直想靠自己幫助身邊的人，身邊的人在她的羽翼呵護之下，會比較沒有獨立空間去成長，但其實每個靈魂都是需要獨立成長的，大S功德圓滿之後，身邊親友接下來要學會去面對自己的人生課題，要學會獨立成長，大S在天上看到身邊的人成長了，也會非常欣慰和安慰，真心為他們高興。

大S猝逝／命理師曝大小S前世今生　神明座下的「仙鳥伴侶」

▲阿谷老師通靈回溯大小S前世今生 。（圖／秦芸殿提供）

延伸閱讀
大S猝逝／抵台為前妻奔喪！現任妻Mandy親揭「汪小菲狀態」淚崩：求你們停止網暴
大S猝逝／傳徐媽媽今返台　小S經紀人緊急發聲了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想
快訊／桃園垃圾掩埋場大火！濃煙烈焰狂竄　消防99人、38車搶
美男自認「能躲子彈」要朋友開槍　結果掛了
青鳥出擊！路易莎門市「謝絕政治活動」炎上
林依晨「20歲就開始寫遺囑」　親揭起因：其實很危險的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想像

她捷運同站進出「被收40元」開罵站務員　北捷曝多收錢原因

青鳥出擊！路易莎埔里酒廠門市發公告「謝絕政治活動」炎上

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信

進捷運站不搭車「聊天1小時」出站被收40元　她不爽嗆報警！

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

2025立春到！3生肖運勢最旺　屬馬偏財運大好、屬雞桃花運增強

全家打疫苗仍中鏢！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想像

她捷運同站進出「被收40元」開罵站務員　北捷曝多收錢原因

青鳥出擊！路易莎埔里酒廠門市發公告「謝絕政治活動」炎上

大小S前世是神明座下的「仙鳥伴侶」　命理師曝：負責送信

進捷運站不搭車「聊天1小時」出站被收40元　她不爽嗆報警！

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

2025立春到！3生肖運勢最旺　屬馬偏財運大好、屬雞桃花運增強

全家打疫苗仍中鏢！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

去年打進NBA西冠2隊一哥都被交易　灰狼蟻人：我很害怕

汪小菲為大S淋雨…舊愛開酸了！　張穎穎對話被流出：痛苦都他造成的

日本幼稚園爆食物中毒！500童吃完便當嘔吐腹瀉　業者遭停業處分

快訊／桃園垃圾掩埋場大火！濃煙烈焰狂竄　消防99人、38車搶救中

曹西平批「藝人走了還被八卦」　難接受大S流感猝逝：嚇到

大S在日為何不能住院　醫師曝日本「嚴格分級制度」：台人很難想像

她捷運同站進出「被收40元」開罵站務員　北捷曝多收錢原因

1月台灣機車銷量銳減「電動機車跌7成↑」！三陽市占率衝上46.9％

美男自認「能躲子彈」要朋友開槍！朋友真的扣下扳機…結果他掛了

陸太陽能5大龍頭企業　2024合計至少虧損1400億元

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

生活熱門新聞

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S遺產「具俊曄+2子女」平分！律師：汪小菲是關鍵

陸客來台「流感重症插管」1個月救回！家屬結帳驚呆

赴日旅遊　母罹患肺炎併敗血症！他做1決定救回媽媽

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

恐更強！　下波又挑戰寒流

30多歲男染流感亡！合併肺部黴菌感染致死

更多熱門

相關新聞

牽線大S、具俊曄　徐懷鈺忍1天悲痛發聲

牽線大S、具俊曄　徐懷鈺忍1天悲痛發聲

小S昨（3日）發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲，消息一出震驚各界；堪稱她與具俊曄戀情的徐懷鈺，今於社群平台發文，向已故的大S感謝兩人之間的緣分，謝謝緣份讓我們相遇，就差一步可以再繼續難過的情緒，一直浮現，謝謝我們彼此珍惜過妳會一直在我的心裡。」

賈永婕曬最愛合照：非常想念大S！　挨酸愛蹭反擊了

賈永婕曬最愛合照：非常想念大S！　挨酸愛蹭反擊了

中國黑幫經營非法卵子農場！囚禁泰女性打針取卵

中國黑幫經營非法卵子農場！囚禁泰女性打針取卵

汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼

汪小菲崩潰喊想大S「死的應該是我」　律師李怡貞傻眼

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

S媽傳今天回台「小S經紀人發聲」

關鍵字：

周刊王大S小S阿谷前世仙鳥

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面