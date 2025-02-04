　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名國小女教師出軌已婚男，2人相約參加多人派對。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名年輕的國小女師小琳（化名）認識了人夫阿祥（化名），沒想到竟不顧阿祥的已婚身分，與對方發展出不倫關係，更是一起進行許多大膽的性行為，還相約參加多人派對，氣得阿祥的正宮提告。嘉義地院審理後，判小琳須賠45萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿祥與妻子2009年間結婚，沒想到阿祥在婚姻存續期間，與小琳發展出男女交往的關係，持續透過通訊軟體，討論色情話題、傳送性愛照片，更是相約參加雜交派對。

阿祥的妻子發現，丈夫與小琳在通訊軟體中互相發送「X交」、「也不用常常，在見面前浣腸就可以」、「X交小公主」、「而且每次都X在你身體裡面呢，這樣有沒有更開心一點點」、「多久沒有餵我了」、「我發現好像喜歡在樓梯，小空間的感覺」、「在樓梯做嗎？壓在牆邊或牆角的感覺就很棒」等話語。

▼女教師與已婚男的對話鹹濕露骨，還打算參加多人派對。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

此外，阿祥的妻子還抓包，丈夫與小琳相約參加多人派對，丈夫更放話「在旁邊看妳（小琳）被別人玩，我覺得可以」、「當妳被別人玩完以後，再來秋後算帳」，對話相當露骨且煽情。

阿祥的妻子遭到背叛以後，感到怒不可遏，將小琳告上法院，並且求償100萬元。小琳則對此辯稱，不曉得阿祥已婚，且阿祥並未同列被告，可能已跟阿祥的妻子達成協議，說法明顯有偏頗，不能以此來證明她知道阿祥已婚。

嘉義地院法官不採信小琳的說法，考量小琳年紀不滿25歲、工作為國小教師及年收入等條件以後，判小琳須賠償45萬元，超出的部分無理由，全案仍可上訴。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」
大S靠「抗凝血劑」美白？　醫揭密真正藥物：有增高血栓風險機率
吳沛憶籲停止評論大S：給她們家最後的尊重和祝福
AV女優「12小時千人斬」影片遭下架！　理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

快訊／桃園垃圾掩埋場大火！濃煙烈焰狂竄　消防99人、38車搶救中

彰化驚傳駭人情殺！同居男友遭棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

快訊／馬公臭豆腐店火警「1樓全面燃燒」濃煙沖天　店內器具全燒毀

精舍命案「現場13人到齊」！外籍信徒奉命「協助清理」當證人

連2年同1人中汽車！屏檢分案查黑幕　鄉長：事情就是那麼神奇

桃園分署蛇年首檔拍賣　不動產順利拍出！挹注國庫371萬

快訊／新北男失蹤「重陽橋上找到單車」　河邊發現他遺體

老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S生子「曾一度斷氣」　昔揭始末「靠女兒救回命」

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

快訊／桃園垃圾掩埋場大火！濃煙烈焰狂竄　消防99人、38車搶救中

彰化驚傳駭人情殺！同居男友遭棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

快訊／馬公臭豆腐店火警「1樓全面燃燒」濃煙沖天　店內器具全燒毀

精舍命案「現場13人到齊」！外籍信徒奉命「協助清理」當證人

連2年同1人中汽車！屏檢分案查黑幕　鄉長：事情就是那麼神奇

桃園分署蛇年首檔拍賣　不動產順利拍出！挹注國庫371萬

快訊／新北男失蹤「重陽橋上找到單車」　河邊發現他遺體

老實派出所長「1男擁3女」！劈腿小四被小三抓包　秒遭記過拔官

短今爸下雨騎車撞公車！　「摔車爬不起」她心疼曝傷勢

沈伯洋籲黨中央別放民團孤戰　民進黨：尊重公民行使權利

楊紫《國色芳華》8人間清醒台詞：不用放下仇恨，放過自己就好了

手腳冰冷有解！營養師教你吃「8大產熱食物」　讓你身體自帶暖驢

KPMG：2025年創投資金湧向AI只增不減　川普助威軍工國防業

譚德塞駁斥川普退出WHO理由　喊話盼美國重新考慮

S.O.S團名他取的！王治平曝內幕　大S發片前夕「致電求救」

年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

在拿加、墨、和中國祭旗後　川普還有其他關稅大菜嗎？

大S靠「抗凝血劑」美白？醫師揭密真正藥物：有增高血栓風險機率

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

社會熱門新聞

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　孫生遭判5月

內埔摸彩連2年同一人中汽車　屏東檢出手要查了

即／網紅母開工日行竊被拍到　偷走放有萬元皮夾

女警露乳溝拜年遭關切　長官說話了

即／竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝

正妹警「薄紗露乳溝」性感拜年　火辣影片秒下架

三環幫大哥告別式　旗袍妹露腿推棺上悍馬

天道盟主妹婿遭斷腿！保鑣被砍命危　 警防黑幫大火併

派出所長「1男擁3女」　劈腿小四被小三抓包

快訊／三環幫角頭今告別式　特警持衝鋒槍維安

彰化男遭情殺棄屍圳溝　單親3寶媽與前男友遭逮

即／桃園垃圾掩埋場大火！消防99人搶救中

四方電巴14輛公車法拍賣出36萬

屏檢出手調查內埔摸彩爆作弊黑幕 鄉長回應了

更多熱門

相關新聞

小學更衣室偷拍！日男老師被約談後「離奇死亡」

小學更衣室偷拍！日男老師被約談後「離奇死亡」

日本千葉縣一名男老師在小學的更衣室內偷拍，而犯行被發現後，隨即被校方約談，怎知在事發後不到1周就被發現死亡。教育委員會預計2月4日召開記者會說明，目前警方仍在調查案件與男老師死亡的經過。

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

已婚比較快樂！科學家曝最新研究

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

人妻多次激戰野男人　女兒發現「鹹濕對話」大義滅親

國小師失控多次施暴　小六生泌尿道出血

國小師失控多次施暴　小六生泌尿道出血

國小爆不當管教　巴頭、罰寫判賠5萬

國小爆不當管教　巴頭、罰寫判賠5萬

關鍵字：

國小教師出軌已婚

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面