年輕國小女師偷吃人夫！傳訊約「極樂多人房」正宮暴怒

▲一名國小女教師出軌已婚男，2人相約參加多人派對。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

嘉義一名年輕的國小女師小琳（化名）認識了人夫阿祥（化名），沒想到竟不顧阿祥的已婚身分，與對方發展出不倫關係，更是一起進行許多大膽的性行為，還相約參加多人派對，氣得阿祥的正宮提告。嘉義地院審理後，判小琳須賠45萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿祥與妻子2009年間結婚，沒想到阿祥在婚姻存續期間，與小琳發展出男女交往的關係，持續透過通訊軟體，討論色情話題、傳送性愛照片，更是相約參加雜交派對。

阿祥的妻子發現，丈夫與小琳在通訊軟體中互相發送「X交」、「也不用常常，在見面前浣腸就可以」、「X交小公主」、「而且每次都X在你身體裡面呢，這樣有沒有更開心一點點」、「多久沒有餵我了」、「我發現好像喜歡在樓梯，小空間的感覺」、「在樓梯做嗎？壓在牆邊或牆角的感覺就很棒」等話語。

▼女教師與已婚男的對話鹹濕露骨，還打算參加多人派對。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



此外，阿祥的妻子還抓包，丈夫與小琳相約參加多人派對，丈夫更放話「在旁邊看妳（小琳）被別人玩，我覺得可以」、「當妳被別人玩完以後，再來秋後算帳」，對話相當露骨且煽情。

阿祥的妻子遭到背叛以後，感到怒不可遏，將小琳告上法院，並且求償100萬元。小琳則對此辯稱，不曉得阿祥已婚，且阿祥並未同列被告，可能已跟阿祥的妻子達成協議，說法明顯有偏頗，不能以此來證明她知道阿祥已婚。

嘉義地院法官不採信小琳的說法，考量小琳年紀不滿25歲、工作為國小教師及年收入等條件以後，判小琳須賠償45萬元，超出的部分無理由，全案仍可上訴。