喜迎蛇年新氣象　台東縣府年度新春團拜

▲台東縣府年度新春團拜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為延續傳統習俗，揮別龍年、喜迎蛇年的到來，台東縣政府於4日年節過後開工第二天，在縣府大禮堂舉行台東縣新春團拜，邀集中央駐地機關代表及縣府同仁計約200人齊聚縣府大禮堂，互賀新春愉快。台東縣長饒慶鈴現場感謝警消、醫護、清潔等人員在年節期間仍堅守工作崗位，提供最安心便捷的服務，祝福大家蛇年大吉、蛇麼都讚！

饒慶鈴表示，回顧過去一年，縣府團隊合作努力，在各項施政上皆有亮眼表現，持續秉持「開放、整合、創新」精神，推行人民有感的縣政，獲得第七屆政府服務獎雙獎，去年施政滿意度近七成，再創佳績。

饒慶鈴進一步指出，蛇年將是台東建設成果豐碩的一年，各項計畫陸續落實，為縣民帶來更優質的生活環境。專賣局台東出張所將轉型為慢食創生基地，結合在地飲食文化與創新發展；北町日式建築宿舍群也將活化再生，為深度文化旅遊提供獨特的住宿體驗。同時，圖書總館的硬體建設即將完工，未來將為縣民打造舒適的閱讀空間，而台東森林公園的景觀改造工程亦接近尾聲，將提供不同年齡層更友善、多元的遊憩場域。這些建設的落成，不僅讓臺東的城市面貌更臻完善，也提升縣民的生活品質。未來，縣府將持續以更大的努力推動各項建設，讓台東的發展更加精采，值得期待。

為了迎接嶄新的一年，團拜特別安排台東大學湯慧娟教授與其團隊帶動有氧、肌力及緩和運動，年後甩肉動一動，鼓勵同仁養成運動習慣。隨後，由饒慶鈴與貴賓們一起執筆為「花蛇點睛」，期許新的一年事事圓滿。活動後發放好運福袋，在充滿歡笑聲及互相祝賀喜氣的氛圍下圓滿結束，祝福大家共同迎接美好新年。