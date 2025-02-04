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解決屏185沿山公路赤山村段淹水　改善工程3月底動工

▲屏185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程將動工 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程將動工 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

每逢豪大雨，屏東縣萬巒鄉東山路及沿山公路185縣道容易發生積淹水，另外，赤山村政通橋周邊新圳匯流口位於交通要道，一旦發生積淹水，立即對當地之交通造成嚴重影響。屏東縣政府執行「185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程」，預計3月底前動工。

▲屏185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程將動工 。（圖／屏東縣政府提供）

萬巒鄉東山路與185縣道交界處，屬縣管區域排水東港溪水系-佳平溪排水系統之五溝水(赤山新圳)支線排水集水區。

屏東縣政府表示，本計畫排水改善工程，主要為新設截流導溝、分洪箱涵及滯洪池等方式，減少已開發私有土地使用條件，搭配較保水及生態友善工法設置滯洪池，將洪水暫置於滯洪池，減低對下游村莊影響，該案完成後將大幅改善該區域沿山公路及東山路路口每逢豪大雨積淹水之情形。

縣府水利處表示，依據規劃報告之整體規劃檢討方案進行整治，將排水路之通水能力提升至通過10年重現期洪水量，並能達到25年重現期洪水不發生溢堤之保護標準，以達到改善渠道之防洪能力保護民眾生命財產安全之目的，縣府已於113年12月26日完成工程招標發包作業，另用地取得作業預計於今年3月前完成價購取得作業，預計於3月底前動工，工期420日曆天，預計於115年5月底前完成，完工後能有效減少淹水面積與深度，改善因洪水導致交通不暢通，造成附近居民、學生生活不便之情況，以達防災之永續目的，並提供民眾安居樂業的居住環境。

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