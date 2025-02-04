屏東+潮州加開「綠鬣蜥教育訓練課程」　名額有限報名從速

▲屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於1月21日及22日，辦理114年首批針對民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，共計200人報名，170人完成訓練。由於報名相當踴躍，縣府預計於2月12日、18日及26日分別在潮州加開1場及屏東加開2場課程，並將於2月5日下午17時在屏東縣政府農業處官網開放線上報名，名額為潮州100名、屏東二場各為400名及150名。

縣府農業處表示，屏東縣113年底首批完訓民眾已核發許可，114年東港及恆春兩場受訓民眾也將陸續核發，林業及自然保育署移除上傳資料APP預計於3月上旬上線，屆時已核發許可民眾將正式投入移除工作。

農業處處長鄭永裕說，在林保署完成移除回報APP建置前，這段過渡期間如果民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥也不用擔心，縣府將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，持續提供農產品供民眾兌換，兌換時間為週一至週五上午8點至下午17點。

農業處表示，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布的「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則進行移除工作。114年後續課程的報名訊息也請鎖定屏東縣政府及農業處網頁最新消息，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證至線上報名。