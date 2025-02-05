12星座對象從哪來？雙魚座舊情復燃、雙子座有辦公室戀情

▲專家分享12星座脫單建議，快看看自己要去哪裡找緣分。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

2月將迎來情人節，不少單身朋友都渴望有甜蜜的戀情，以下是12星座2月有望脫單的機會，快來看看要去哪些地方找到緣分哦！

牡羊座（3/21 - 4/19）：在大型聚會中脫單

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二月份牡羊座可能在一次大型聚會或活動中遇到契合的人，你們會是朋友圈中的一對活寶，大家都很看好你們，所以參與團體活動、勇敢主動、表達真實感受是你成功脫單的關鍵。

金牛座（4/20 - 5/20）：意想不到的戀愛

過去對穩定的過度追求讓你陷入固步自封，二月可能會遇到一位不同以往類型的人，以意外、突然的方式闖進你的生活！開放心態，放下對完美條件的執著，將為你打開新的愛情之門。

雙子座（5/21 - 6/20）：辦公室戀情

你的戀情來源可能是上司或是工作中有合作的對象，對方年紀比你大、地位比你高，對方會在你面臨困難時提供指導或支持，讓你們因而產生連結，在互動中欣賞彼此而慢慢升溫。

巨蟹座（6/21 - 7/22）：透過朋友介紹

你在社交圈中將有機會脫單，朋友聚會或同事聚餐是二月的重要契機，朋友會介紹適合的對象給你，你們的個性比較低調一點，在介紹的聚會中淺淺認識，結束後才私下密切聯絡，低調交往。

獅子座（7/23 - 8/22）：強強組合

你的愛情來源可能是一位在自己的領域比較優秀、亮眼的人，你第一眼就被堆方吸引，會主動地認識對方，而對方也欣賞你的自信與能量，並對你充滿熱情，你們是強強組合的一段戀愛。

處女座（8/23 - 9/22）：日久生情

二月份的脫單機會來自於工作或學習環境，對方是你在職場或學業上的合作夥伴，兩個人可能會因為小組作業或是工作合作上的交流，而發現兩個人合作無間，越來越多的活動一起出席，是一段日久生情的關係。

天秤座（9/23 - 10/22）：相親找到真命天子（女）

天秤座的你很清楚自己想要怎樣的戀愛，二月份有機會在相親活動中遇到條件相當、需求相當的對象，兩個人一拍即合，結為伴侶。

天蠍座（10/23 - 11/21）：遇見靈魂伴侶

二月對你來說是愛情能量最強的時期，你可能遇到靈魂伴侶型的對象，雙方在情感與心靈上都有極高契合度，兩個人很懂對方、彷彿天生一對。

射手座（11/22 - 12/21）：旅行中的豔遇

你的戀情來源可能是一次旅行、冒險或新環境中的偶遇，二月份適合你跳脫舒適圈，大膽去嘗試不同的活動，在新鮮膽與冒險刺激氛圍加成下，遇見和你一起闖蕩的夥伴，一瞬間激情滿滿。

摩羯座（12/22 - 1/19）：宿命伴侶的相遇

你可能在競爭或挑戰中認識一個立場和你不同的人，對方和你非常不同，甚至初見面彼此看不順眼，但在競爭過程中慢慢放下心防，看見對方不為人知的一面，也漸漸開始欣賞他，愛情開始開展。

水瓶座（1/20 - 2/18）線上交友

對方可能來自線上平台，你們在聊天交流理想與價值觀時產生共鳴，你們有相似的興趣，發現對方真的好懂自己、找到知己的感覺，兩個人因為這個興趣相同而發展出戀情。

雙魚座（2/19 - 3/20）：舊情人重燃愛火

二月你會和過去曾經的對象或是過去曾很親密的朋友重新有聯繫，有了死灰復燃的機會，雖然很開心，但也不免擔心，過去分開的原因，是否會再次發生呢？如何改變過去的矛盾，也是這段感情的考驗喔！