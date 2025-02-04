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搶救狗狗大行動！柴犬踩空墜深谷36小時　攀樹專家驚險救援

記者林東良／台南報導

春節本是闔家團聚的時刻，台南一戶人家卻經歷一場驚魂救援！2歲柴犬「柴柴」在露營時不慎跌落3層樓高的山谷，被困36小時，主人心急如焚，所幸最後請來台南山上水道博物館攀樹教練藍以文協助垂降救援，成功將柴柴平安救回，讓一家人終於安心。

▲2歲柴犬「柴柴」在露營時不慎跌落3層樓高的山谷被困36小時，所幸最後請來台南山上水道博物館攀樹教練協助垂降救援，成功將柴柴平安救回，讓一家人終於安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2歲柴犬「柴柴」在露營時不慎跌落3層樓高的山谷，被困36小時。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2歲柴犬「柴柴」在露營時不慎跌落3層樓高的山谷被困36小時，所幸最後請來台南山上水道博物館攀樹教練協助垂降救援，成功將柴柴平安救回，讓一家人終於安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，春節連假期間，柴柴隨家人從台中來台南露營，奔跑間不慎踏空墜入深谷。「聽到牠慘叫，衝過去時已經不見了！」主人回憶，家人焦急尋找，朝山谷呼喊，隱約聽見柴柴微弱回應，卻因地形險峻無法靠近。飼主馬上報警，惟救援人員嘗試多種方法仍未成功，家人徹夜未眠，擔憂柴柴的安危。

▲2歲柴犬「柴柴」在露營時不慎跌落3層樓高的山谷被困36小時，所幸最後請來台南山上水道博物館攀樹教練協助垂降救援，成功將柴柴平安救回，讓一家人終於安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

眼見時間流逝，家人不願放棄，最終請來台南山上水道博物館一草一木工作室的攀樹專家藍以文協助。攀樹專家固定繩索後緩緩垂降，過程驚險，柴柴聽到人聲發出微弱哀鳴，全場屏息。經過1小時搜尋，終於在山壁間找到牠，柴柴蜷縮於岩石間，渾身髒亂但無明顯外傷。救援人員立刻將牠固定於救援袋，小心吊掛回安全地面，全場鬆了一口氣。

▲2歲柴犬「柴柴」在露營時不慎跌落3層樓高的山谷被困36小時，所幸最後請來台南山上水道博物館攀樹教練協助垂降救援，成功將柴柴平安救回，讓一家人終於安心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柴柴獲救後已筋疲力盡，卻仍用鼻子輕蹭主人，彷彿訴說：「我回來了！」主人抱著牠激動落淚，感謝救援人員的協助。這場歷時36小時的驚險救援最終圓滿落幕，也提醒飼主們，帶毛孩外出時務必提高警覺，避免意外發生。

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