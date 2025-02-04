2人縱走南二段女山友落單「已失聯3天」　高雄消防局緊急搜救

▲高雄市消防局派員挺進山區展開救援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

劉姓女山友與陳姓男山友1月31日自向陽登山口進入縱走中央山脈南二段，預計4日從東埔登山口離開，由於兩人腳程不同，劉女在2月2日晚間未如約定抵達塔芬谷山屋，且無法聯繫上。陳男見狀擔心，立即向友人求助，並通報高雄消防局展開救援。

臉書社團「登山借問站」上，有熱心山友代發失聯訊息，呼籲正在南二段的山友協助尋找劉女。據了解，一隊山友原計劃從向陽縱走南二段，並從東埔離開，但最後只有兩名隊友上山。有山友在群組中表示，劉女因為體力不足落後，未能按修改後的計劃於2月2日抵達塔芬谷山屋。

▲高雄市消防局派員挺進山區展開救援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

消息指出，失聯的劉女身上攜帶帳篷及各種過夜裝備，但原計劃與她會合的山友，及友人無法通過電話或Line聯繫上她，希望在南二段的山友若遇到劉女，能幫助她盡快與山下取得聯繫。

高市消防局第六大隊證實，2月2日下午3時55分接獲夏姓男子報案，指劉姓女山友與陳姓男山友自1月31日起從向陽登山，預計2月4日從東埔出山。但2月2日上午10時，陳男先行從轆轆谷山屋前往塔芬谷山屋，劉女稍晚出發，雙方原本約定在當晚會合，但劉女未依約抵達，陳男擔心她在途中發生事故，尋求協助。

▲劉姓女山友在南二段失聯。（圖／翻攝自臉書社團登山暫借問）

接獲報案後，六大隊迅速行動，於傍晚近6時派遣六龜分隊小隊長伍建龍等4人前往向陽工作站夜宿，並計劃於次日早晨申請空勤總隊派直升機載旗美山域搜救分隊前往山區，進行全面搜救行動。