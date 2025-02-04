太多人唸錯？手搖店菜單「3字」標注音　台人1原因笑：太好了

▲菜單上標出注音讓一票網友笑了。（圖／翻攝自FB／路上觀察學院）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛喝手搖飲，而品牌想在飲料圈殺出一條路，除了特色飲品之外，有自己的風格也很重要，其中有間手搖飲主打濃、淡口味的烏龍茶，取名也相當特別。不過，有網友最近去買飲料時，發現店家的菜單上特別標出注音的唸法，忍不住打趣笑呼「店家有多氣台灣人唸錯字」，話題引發討論。

有網友在「路上觀察學院」貼出照片，「從飲料店菜單就可以知道，店家有多氣台灣人唸錯字。」只見似乎有幾種飲料名太常被客人唸錯，店家特地將三個字標出注音，分別是「焙ㄅㄟˋ」、「烘ㄏㄨㄥ」、「緋ㄈㄟ」。

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貼文引發討論，「奧客：那就不要給我用那些字！」「一堆飲料名取一大串，我壓力大」、「我都說『我要這個』」、「我烘焙會唸ㄅㄟˋ，但點焙茶的時候不知為何就會變成唸ㄆㄟˊ」、「謝謝，終於有店家導正了，不然每次唸對的讀音，店員都重複錯的讀音給我聽。」

也有人抗議，「我唸ㄅㄟˋ店員唸ㄆㄟˊ，瞬間迷失了自我」、「我念ㄅㄟˋ，還被店員糾正是ㄆㄟˊ」、「覺得飲料名稱真的不要搞那麼複雜…有時候看名字都不知道這到底什麼」、「其實店員都聽得懂啊！為什麼要在菜單上註記注音？」