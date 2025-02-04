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麻疹警報解除！中部醫院群聚監測期滿　總計20人確診創5年新高

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內去年底發生麻疹醫院群聚疫情，另因部分縣市有確診者足跡公布示警，引起民眾恐慌，甚至一度出現搶打麻疹疫苗風潮。疾病管制署今（4）日宣布，該群聚事件自1月11日起無新增個案，全案已於1月31日監測期滿結案，總計確診人數達20例，是近五年來單起群聚人數最多。

這整起群聚案件是起於一名中部40多歲男性11月中旬到越南探親感染麻疹，他12月1日返台時出現發燒等症狀，隔天就醫住院，直到12月5日出疹後才轉入隔離病房，經醫院通報檢驗確診。後續包含1名同班機旅客先確診，接著病房接觸者包含醫護人員、病人和陪病者等陸續發病共有18人染病，成為醫院群聚案，最後總計有20人確診。

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根據疾管署資料，該醫院群聚事件個案發病確診橫跨2024年底至2025年初，所幸自1月11日起無新增個案，疾管署今日宣布，全案已於1月31日監測期滿。而根據統計，20人確診為近5年來麻疹相關群聚案例中，確診數最高。

疾管署說明，我國今年截至2月3日，累計7例麻疹病例，其中5例為國內感染病例且皆屬中部某醫院相關麻疹群聚個案，另2例為境外移入個案，均自越南移入。

去年累計32例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中20例為國內感染病例(含4起群聚)，另12例為境外移入病例，感染國家分別為越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例。去年國內感染及境外移入病例數高於2020到2023年，惟低於2019年。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後各4天內均具傳染力，近年個案多曾於幼年接種疫苗，惟疫苗產生的免疫力可能隨時間衰退而發生突破性感染，感染後的症狀通常較不典型，請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署再次呼籲，目前幼兒公費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗充足，家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。

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