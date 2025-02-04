台南四鯤鯓龍山寺清水祖師轉運金擲筊決賽　1歲童獲30萬

▲台南市南區四鯤鯓龍山寺舉辦清水祖師轉運金擲筊比賽，吸引7000餘人報名參賽，人潮擠爆廟埕來試手氣，最後由1歲多謝姓男童獲大獎30萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

正月初六為清水祖師佛誕，台南市南區四鯤鯓龍山寺，舉辦清水祖師轉運金擲筊決賽，由年僅1歲1個月的小朋友謝禹丞奪得30萬元大獎，且來年不用還錢，謝媽媽表示，獎金將做為兒子的教育基金！

四鯤鯓龍山寺從除夕夜至大年初六舉辦轉運金擲筊賽，初賽吸引7000餘人報名，其中1000多人晉級決賽，3日晚上歷經2個多小時決賽，最後由1歲1個月大的謝禹丞奪得30萬元大獎，第2至4名各1位分別獲10萬元、3萬6000元、1萬6800元；第5名20位各獲得2800元，總獎金達50萬8800元。

謝爸爸說，親友過年一起到龍山寺走春參香祈福，有10個人參加初賽、3人晉級決賽，淘汰到最後只剩下兒子。其實大家最初只是想說來參拜的人都參賽，兒子雖年紀小但也該有參賽權，所以幫兒子報名，他之前曾聽說神明特別眷顧小朋友，因去年晉級決賽的人，有3分之1都是小朋友，讓其更有信心，果然不負眾望=力兒子一舉拿下大獎。

謝媽媽則說，兒子首次擲筊，決賽第1輪就擲出9個聖杯，真是令人難以置信，可說是好運當頭，30萬元獎金將做為兒子的教育基金。

四鯤鯓龍山寺主委吳志祥說，四鯤鯓龍山寺從除夕夜就活動不斷，開廟門、送紅包、走七星平安橋等，每項活動都吸引大批信眾熱情參與，大年初五的平安宴更是席開178桌宴請四方信眾，共同慶祝清水祖師佛誕。

吳志祥主委說，今年轉運金擲筊賽第1名由謝小朋友贏得，福運很好，獲得30萬元現金，更獲得清水祖師爺保佑賜福，今年有7000多人報名參賽，比去年多2000多人，他歡迎全國信眾來參香祈福，清水祖師爺護佑信眾福運一直來，身體健康、萬事如意。