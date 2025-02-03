媽祖疼老小！2名1歲童擲筊獲金媽祖iPhone　76歲東石伯喜得轎車

▲東石港口宮擲筊大賽，最大獎轎車由76歲江先生奪得。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣東石鄉港口宮今年春節舉辦「擲筊送好禮」活動，初一至初五狂送5尊價值10多萬元的金媽祖、5支iPhone 16 Pro、轎車等多項大獎，吸引許多民眾共襄盛舉，幸運兒中除了2名1歲女童外，還有東石在地鄉親76歲先生抽到轎車，令他高興不已！

港口宮的擲筊比賽分為「平安金媽祖」與「iPhone」兩組，其中初三「iPhone」組由來自台南後壁的1歲賴姓女童，以12個聖筊奪下；初五「金媽祖」組則是由來自彰化的1歲白姓女童，以連續13個聖筊勇奪冠軍，還創下今年最多紀錄。

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初六則是在初五比賽結束後，依擲出聖筊杯數排名獲獎，若有同筊數的再公開比試決勝負，最大獎1800cc轎車由東石鄉掌潭村人76歲江先生奪下，他興奮表示「感謝媽祖！」，第二獎1600cc轎車則是高雄大社的5歲涂小弟獲得，涂父說到剛好來嘉義走春拜媽祖，想說試個手氣，沒想到兒子竟擲出12次聖筊，未來打算將新車交給家人使用。

主委陳慶堂受訪指出，今年大部分獎項由長者及幼童獲得，其實相當罕見，從而可見今年媽祖格外疼惜小朋友與長輩們。

▲第二獎轎車為來自高雄的涂先生奪下。