　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄山區狀況多！12人困沙洲8人泡溫泉失聯獲救　空警吊掛女山客

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄山區連日豪雨釀災，昨（1）日下午發生多起登山客受困事件，消防局疲於奔命應變， 至少有21名民眾受困或失聯求援，其中12人受困於桃源區拉庫音溪及荖濃溪附近沙洲，因溪水暴漲，水深達115公分，消防人員徹夜紮營，今（2）晨申請空勤總隊直升機協助救援，還有一名婦人登山體力透支，空警今日上午順利吊掛成功，送醫救治。

▲▼桃源山區受困 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲8名民眾到十三坑泡溫泉一度失聯。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼桃源受困 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲空警隊直升機將受困石山的婦女救出。（圖／記者吳世龍翻攝）

昨日下午，兩組登山客分別在拉庫音溪及荖濃溪畔的沙洲受困，共計12人。第一起案件發生於下午3時34分，2女4男在多尾蘭山溪水暴漲後受困拉庫音溪沙洲。約一小時後，另有6名登山客受困荖濃溪沙洲。

同日下午4時14分，8名前往13坑溫泉的民眾傳出失聯，引發關注。經消防人員徹夜搜救，終於在今日上午10時18分尋獲8人，確認全員平安，並引導他們下山。

▲▼桃源山區受困 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲被救出的登山婦人被送醫救治。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，一名47歲婦人昨日晚間7時6分在石山東鞍營地因登山體力透支，身體不適。消防局獲報後申請空勤總隊直升機吊掛救援，將婦人送至小港國際機場後送醫，幸無大礙。

連日豪雨導致山區溪水暴漲，高雄市消防局呼籲民眾，近日避免前往山區及溪邊活動，以確保自身安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩
快訊／詹皇震驚！　吃飯時得知「搭檔換人」
孫生交往G奶女神2年！　網挖多芬錄《靈能的挑戰》稱單身配對
NBA震撼彈！唐西奇並未請求交易　遭捨棄原因曝光
醫院清潔工性侵女病患！他竟瞎掰有病：硬不了　法官怒打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男吸毒抱瓦斯桶點燃！雙腿燒起來痛到大叫　警消衝入搶救

8山友登東郡大山失溫！馬博拉斯山屋5人待救　黑鷹清晨馳援送醫

桃園青埔知名牛排館開工日火警！1F廚房冒火　濃煙狂竄暫停營業

台南西港、安定高空出現動力飛行傘　警方回應了

醫院清潔工性侵女病患！他竟瞎掰有病：硬不了　法官怒打臉

初五開工日驚魂！高雄婦「油門當剎車踩」撞爛展覽公司鐵捲門

苗61線轎車停路邊1天沒動！59歲男陳屍駕駛座　他路過嚇壞急報警

高雄山區狀況多！12人困沙洲8人泡溫泉失聯獲救　空警吊掛女山客

春節愛心不打烊！枋寮警結合宮廟　贈物資助弱勢家庭

「我的人生可以重新開始」　馨生人用編織重建希望微笑

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

新北男吸毒抱瓦斯桶點燃！雙腿燒起來痛到大叫　警消衝入搶救

8山友登東郡大山失溫！馬博拉斯山屋5人待救　黑鷹清晨馳援送醫

桃園青埔知名牛排館開工日火警！1F廚房冒火　濃煙狂竄暫停營業

台南西港、安定高空出現動力飛行傘　警方回應了

醫院清潔工性侵女病患！他竟瞎掰有病：硬不了　法官怒打臉

初五開工日驚魂！高雄婦「油門當剎車踩」撞爛展覽公司鐵捲門

苗61線轎車停路邊1天沒動！59歲男陳屍駕駛座　他路過嚇壞急報警

高雄山區狀況多！12人困沙洲8人泡溫泉失聯獲救　空警吊掛女山客

春節愛心不打烊！枋寮警結合宮廟　贈物資助弱勢家庭

「我的人生可以重新開始」　馨生人用編織重建希望微笑

新北男吸毒抱瓦斯桶點燃！雙腿燒起來痛到大叫　警消衝入搶救

吳怡霈滑雪見「85坪房賣70萬」：無法想像　網友勸退正反論

台積電設廠也沒用！　熊本掀破產潮「80家企業撐不住」創12年新高

2025台灣燈會在桃園　2／13-22逾80組海內外展演藝術饗宴

簽下新洋投「飛力獅」　統一獅第5號洋投有人選

林襄認最後一脫！　寫真集未公開照外洩…「濕身喝牛奶」尺度太辣

宋嘉翔大方談喜訊　古久保健二虧：跑那麼慢結婚這麼快

巨型鋼彈出沒寧靜小區！開箱青森爆紅「鋼彈理容院」重溫童年回憶

《順風婦產科》3童星近況　美月嫁人…義燦催淚致詞：我該放手了

今年想在工作上升職　試試管理學大師的5個建議

舅失戀找怕他的外甥女討拍　她見面秒哭得比當事人還慘

社會熱門新聞

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

OL聚餐喝掛　衣服裡竟多一隻手

雲林男被父母弟「挖喉驅魔」身亡　3人判決出爐

為3千債務殺工人　狠心工頭收押禁見

癌婦摘子宮誤傷尿路　台大連帶判賠20萬

花蓮單車男與新自強號碰撞！搶救無效亡

機車撞貨車夫妻慘死！　監視器揭司機「1舉動」超可惡

自小客左轉騎士煞不住猛撞　重機卡進車裡

幫帶「行李箱」來台　他被判關6年

兄弟檔挖礦竊電157萬度　判賠843萬

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

吉伊卡哇引爆衝突！3無照攤商搶地盤當街格鬥

快訊／水雲吊橋下驚見「1男躺溪床」已屍僵！　警消吊掛上岸

狠心工頭犯案時序曝！推下樓+車上補5刀丟山區

更多熱門

相關新聞

4男2女登山遇溪水暴漲！受困高雄桃源沙洲待援

4男2女登山遇溪水暴漲！受困高雄桃源沙洲待援

鋒面來襲，高雄山區昨（1）日下起大雨，導致多尾蘭山溪、十三坑溫泉、荖濃溪、石山東鞍營地傳出多起受困案件，其中接近拉庫音溪的沙洲有4男2女6人受困沙洲，消防局獲報先派4人前往，但因溪水上漲至河深約115公分，救援不易，經評估安全無虞，6人決定紮營夜宿後，消防局救難人員已到達天池工作站夜宿，今（2）日上午先申請空勤總隊派直升機救援，另一方面評估河面狀況，若直升機無法降落，必要時將強行渡河救援。

梅花鹿誤闖南灣險沖走　衝浪客救援

梅花鹿誤闖南灣險沖走　衝浪客救援

彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游

彰化女初三外出失蹤！陳屍八堡二圳下游

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

美航乘客「屍體被綁在椅子上」！

獨爬大霸尖山失聯！山搜專家「見1幕」：是大忌

獨爬大霸尖山失聯！山搜專家「見1幕」：是大忌

關鍵字：

高雄山區受困沙洲泡溫泉失聯空警救援

讀者迴響

熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

買新車「最討厭業務送什麼」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面