高雄山區狀況多！12人困沙洲8人泡溫泉失聯獲救　空警吊掛女山客

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄山區連日豪雨釀災，昨（1）日下午發生多起登山客受困事件，消防局疲於奔命應變， 至少有21名民眾受困或失聯求援，其中12人受困於桃源區拉庫音溪及荖濃溪附近沙洲，因溪水暴漲，水深達115公分，消防人員徹夜紮營，今（2）晨申請空勤總隊直升機協助救援，還有一名婦人登山體力透支，空警今日上午順利吊掛成功，送醫救治。

▲8名民眾到十三坑泡溫泉一度失聯。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲空警隊直升機將受困石山的婦女救出。（圖／記者吳世龍翻攝）

昨日下午，兩組登山客分別在拉庫音溪及荖濃溪畔的沙洲受困，共計12人。第一起案件發生於下午3時34分，2女4男在多尾蘭山溪水暴漲後受困拉庫音溪沙洲。約一小時後，另有6名登山客受困荖濃溪沙洲。

同日下午4時14分，8名前往13坑溫泉的民眾傳出失聯，引發關注。經消防人員徹夜搜救，終於在今日上午10時18分尋獲8人，確認全員平安，並引導他們下山。

▲被救出的登山婦人被送醫救治。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，一名47歲婦人昨日晚間7時6分在石山東鞍營地因登山體力透支，身體不適。消防局獲報後申請空勤總隊直升機吊掛救援，將婦人送至小港國際機場後送醫，幸無大礙。

連日豪雨導致山區溪水暴漲，高雄市消防局呼籲民眾，近日避免前往山區及溪邊活動，以確保自身安全。