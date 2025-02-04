誰帶頭打民眾黨最凶？　黃珊珊私訊柯文哲揭真相

▲立委黃珊珊曾在去年6月發訊息給柯文哲「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」。



圖文／鏡週刊

民眾黨立委黃珊珊去年6月1日曾傳簡訊給柯文哲表示：「台北市打你京華城的都是游淑慧，民進黨反而只打大巨蛋，其他都在看戲」，如今，柯文哲京華城案涉貪事證一一浮現，但民眾黨卻將全案導向執政黨的政治迫害，黃國昌甚至在今年1月發起「釘孤枝」遊行，對蔣市府移送的京華城弊案控訴賴清德政府司法不公，意圖以政治及群眾力量面對柯文哲弊案的司法問題。

本刊調查，京華城案去年1月由監察院認定獎勵容積違法提出糾正後，4月11日即有民眾向最高檢察署具名檢舉，連同台智光、北士科與大巨蛋共4案，指柯文哲有貪汙圖利之嫌，隨後由台北地檢署分案交由廉政署調查，蔣市府也責成政風處進行查辦，國民黨市議員鍾小平則在5月1日向台北地檢署告發柯涉京華城弊案，政風處去年5月7日認定京華城案有重大違失，將47頁調查報告移送台北地檢署偵辦。

知情人士表示，柯文哲涉京華城案遭查辦，蔣市府政風處臨門一腳相當關鍵。政風處在移送書指出，京華城案在原有560%容積率外要求再加12萬平方公尺樓地板面積，但北市府不同意，京華城打行政訴訟討要也敗訴，當時的副市長彭振聲及都發局官員邵琇珮卻另立智慧城市等名目，為京華城量身訂做容積獎勵，換個方式讓京華城案增加20%、約11萬餘平方公尺容積率。

▲柯文哲涉貪事證一一浮現，但民眾黨卻將全案導為執政黨的政治迫害，甚至在今年一月發起「釘孤枝」遊行。

台北市府政風處函送書指出，柯市府讓不是都更的京華城改建案適用都更法規，當時彭振聲及邵琇珮在都委會及都審會影響委員心證，且不顧委員質疑，主導會議給予京華城多20%容積獎勵。當時台北市獲得智慧建築鑽石級標章者除京華城案外另有3件，均未如同京華城獲容積獎勵，因為相關標章多屬義務性質，彭振聲等人護航京華城案已涉圖利，因此移送北檢偵辦，檢廉在此基礎下查出是柯文哲所授意及主導。

▲前台北市副市長彭振聲（圖）1月23日出庭，坦承與柯文哲共犯圖利京華城案。

▲北市府都發局官員邵琇珮（圖）轉汙點證人，坦承與柯文哲共犯圖利罪。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙及侵占政治獻金弊案，台北地院訂3月20日首度提訊柯文哲進行凖備程序，並在6月5日前密集排訂33次庭期，傳喚11位被告出庭，力拚在15個月羈押期限屆滿前審結。



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