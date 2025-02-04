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柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證

民眾黨前主席柯文哲弊案預計在3月4日起密集開庭33次，他將於3月20日首度出庭。

▲民眾黨前主席柯文哲弊案預計在3月4日起密集開庭33次，他將於3月20日首度出庭。

圖文／鏡週刊

民眾黨前主席柯文哲涉京華城貪汙及侵占政治獻金弊案，台北地院訂3月20日首度提訊柯文哲進行準備程序，並在6月5日前密集排訂33次庭期，傳喚11位被告出庭，力拚在15個月羈押期限屆滿前審結。本刊取得被柯文哲撕碎成16片的手諭紙條還原圖檔，這張從活頁筆記本撕下的便箋，除寫著「Orange出國」外，還提及木可內帳及高雄國賓飯店容積率1140%，成了柯文哲串供滅證教戰守則的鐵證之一，也與民眾黨先前助柯洗白的策略如出一轍。

被撕碎的柯文哲手諭紙條除寫著「Orange出國」，還提及木可內帳及高雄國賓飯店，大有串證帶風向味道。

▲被撕碎的柯文哲手諭紙條除寫著「Orange出國」，還提及木可內帳及高雄國賓飯店，大有串證帶風向味道。

本刊調查，去年8月30日檢廉搜索位在台玻大樓的柯文哲主席辦公室時，在垃圾桶翻出一張被撕毀的便條紙筆記，經拼湊還原及筆跡鑑定，確認是柯親筆寫下「1.木可內帳有無洩露？帳本？自我檢查」「2.晶華→Orange出國」「3.太高調，李文宗」「4.陳其邁高雄國賓飯店1140%」，背面則寫著「金主」。

許芷瑜（橘子）是柯文哲貼身帳房，潛逃出境後遭通緝。

▲許芷瑜（橘子）是柯文哲貼身帳房，潛逃出境後遭通緝。

這張柯文哲親手寫的便箋，是從活頁筆記本撕下，寫完後為了滅證，柯將之撕成16個碎片，但在檢廉蒐證過程中被拼湊還原，成了柯下令滅證及指導民眾黨對外打媒體戰的教戰守則。

檢廉認定，這張紙條可證明柯去年遭踢爆政治獻金假帳後的善後命令，更證明木可公司有內帳，以及下令陪他多次會見威京集團主席沈慶京及幫忙處理逾3,000萬元現金的橘子出國，同時指責開記者會針對假帳風波說「非常負責任地跟大家報告，我完全不知情」的大帳房李文宗太高調，最後還下令對外帶風向，將高雄國賓飯店危老都更合法取得的容積率案，拿來對比京華城違法比照都更取得的容積獎勵案，檢方於起訴書中直指柯此舉是「狡飾犯行」。

柯文哲的大帳房李文宗1月23日首度出庭仍否認犯罪。

▲柯文哲的大帳房李文宗1月23日首度出庭仍否認犯罪。

本刊調查，去年8月底檢廉發動偵辦柯案，民眾黨在柯遭約談後，立即採取圍魏救趙策略，除了開記者會痛批檢廉沒有金流、企圖入人於罪，友柯的前立委蔡正元還率先在臉書發文，指高雄國賓飯店危老案容積率1142%，比京華城還高，希望司法用檢視京華城的態度檢視國賓案，應戰策略與柯在便箋中所寫字句吻合。

柯文哲在紙條上寫下「陳其邁高雄國賓飯店1140%」後，友柯的前立委蔡正元即在臉書發文呼應。（翻攝蔡正元臉書）

▲柯文哲在紙條上寫下「陳其邁高雄國賓飯店1140%」後，友柯的前立委蔡正元即在臉書發文呼應。（翻攝蔡正元臉書）

檢方偵訊過程中，柯未否認紙條是他所寫，但對於上面記載的事項卻說不清楚，偵查中他對所寫「Orange→出國」，先是答稱將Arrange（安排）寫錯所致，意指要安排妻子出國，後來又改口說被搜索前想到橘子已出國了，「多爽啊，因此才這樣寫」，但起訴後移審庭時，他又說是將英文「安排」寫錯成「橘子」，被檢察官認定有意淡化橘子在全案的角色。


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