京華城案密集審33次　停押柯文哲時間點曝光

圖文／鏡週刊

台北地院審理柯文哲弊案已在過年前發出傳票，訂3月20日下午首度提訊，農曆春節後開工第一天，合議庭即火速排定至6月5日共33次庭期，以半天為一庭，先在3月4日至4月29日進行13次準備程序，5月6日至6月5日的每週二、四上下午全天開庭，共20個庭期舉行審理程序。隨著全案開審，柯下令橘子（許芷瑜）出逃及帶風向的手諭紙條等事證，也跟著曝光。

柯文哲等被告一審羈押第一次為3個月，接下來可以延押6次，每次2個月，在台北地院密集審理下，全案逾80名證人，若針對有必要詰問的證人進行開庭，如果在15個月內詰問完畢，屆時柯文哲聲請具保停押的獲准的機率即大增。

▲前台北市副市長彭振聲1月23日出庭，坦承與柯文哲共犯圖利京華城案。

從去年柯遭聲押至起訴移審，每次柯文哲出庭，常有大批支持者前往台北地院聲援，警方與法院得動員大批人力警戒甚至封街，造成人員出入不便，合議庭決定密集審理，原本受命法官的書記官請產假，收案之初是由代理人負責整理卷宗，台北地院立即指派新的書記官上任，並給予合議庭充分行政支援，力求儘快審結此案。

檢察官去年起訴指沈慶京行賄柯文哲、李文宗、應曉薇、吳順民及派發獎金給朱亞虎等威京集團員工，在柯文哲等人共犯《貪污治罪條例》的不法結構下，由柯以市長職權，下令彭振聲、黃景茂、邵琇珮違法通過京華城都市計畫，讓京華城案獲得超過121億元的巨大不法利益，柯除圖利還收受210萬元的假政治獻金真賄款，及至少1,500萬元後謝。彭振聲及邵琇珮均已當庭向法官認罪，坦承與柯文哲共犯圖利京華城。

▲北市府都發局官員邵琇珮（圖）轉汙點證人，坦承與柯文哲共犯圖利罪。

庭訊中柯文哲將橘子形容成「愛玩的小朋友」，但依據柯的USB行動硬碟記載陳盈助等金主及悟覺妙天、蘇進強等人證詞，拉走妙天1,000萬現金行李箱的橘子替柯處理至少1,450萬元現金，檢廉認為沈慶京行賄柯文哲的1,500萬元也是橘子經手，金流明確，她卻在去年8月29日上午9點由松山機場搭華航CI220班機出境，由日本東京羽田機場落地，10月8日經本刊踢爆後隨即轉往澳洲，現已遭通緝。



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