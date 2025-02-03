曾精準命中311！她再示警今年7月將有毀滅性強震...台灣將遭波及

▲日本漫畫家竜樹諒再度預言，今年7月將會有毀滅性強震，自己甚至會死於這次天災。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

2025年各種災難預言甚囂塵上。曾多次精準預言強震的日本漫畫家竜樹諒，在1999年7月出版的《我所看見的未來》揭露預知夢預見2025年7月5日將發生大地震，震央位於台灣、菲律賓與日本所形成之三角形海域中心，巨大的海底爆炸將引發海嘯。

知名YouTube頻道「老高與小茉」在影片中提及，日本漫畫家竜樹諒早在1999年的夢境中，就曾預見災難將發生在2025年7月。相隔22年後，竜樹諒在2021年再次夢見相同的景象，且夢境中更直接出現7月5日的明確日期。

日本漫畫家竜樹諒早在1999年和2021年都夢見了同樣的災難預知夢，根據她夢境中出現的零碎線索，包括手錶上的時間、母親下班時間、葬禮日期、以及接引亡者的大船等等，老高與小茉推斷出災難可能會發生在7月5日的早上4點18分、早上5點、或是下午5點。而竜樹諒本人以及她的母親和妹妹都將在海嘯中不幸罹難，葬禮則預計在7月15日舉行。

竜樹諒在夢境中預見兩條宛如巨龍般的雲霧，它們從東方的太平洋方向，朝著地震發生的地點飛去，震央海面竟會隆起新大陸，足以連接台灣、菲律賓與香港。強震後將導致台灣、菲律賓與日本的海底出現巨大裂縫，炙熱的岩漿自裂縫中湧出，海嘯將掀起百米巨浪撲向周圍各國與地區，帶來毀滅性災害，甚至吞沒了日本1/3的國土，但台灣仍屹立不倒。夢境中的民眾皆穿著短袖，暗示地震可能發生在炎熱的夏季。

現年70歲的竜樹諒，從22歲開始便有記錄夢境的習慣。與眾不同的是，她的預知夢不僅呈現事件的場景，更能精準地顯示災難發生的確切地點與時間。而這些日期，竟與「5的倍數」有著神祕的關聯。她在 1999 年出版了非連載漫畫《我所看見的未來》，書中收錄了15個預知夢，最引人注目的是，該漫畫封面明確標示「大災害2011年 3 月」，神準預言日本311大地震，引發外界關注；另外，她也曾在1995年1月2日夢見一場大地震，沒想到15天後真的發生阪神大地震。目前已有10項預言應驗，仍有5項預言尚待驗證。



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