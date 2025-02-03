首創！世新大學《戲戲品味》選秀節目　學生實力挑戰影視舞台

▲ 世新大學產學合作戲劇才藝選秀節目《戲戲品味》節目主持人徐凱希（右）與關韶文（左）。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

影視教育的未來，不僅是課堂理論的傳授，更是實踐與創意的完美融合。世新大學以首創的校園綜藝選秀節目《戲戲品味》，為學生打造了一個挑戰自我、探索影視產業的全新平台，讓青春與專業在舞台上激情碰撞，展現無限可能。

世新大學產學合作戲劇才藝選秀節目《戲戲品味》即將於2月8日正式開播！這檔由校友領軍、學生參與的全新綜藝節目，不僅是台灣綜藝史上的創舉，更是世新廣電系、公廣系課程結合理論與實務的最佳典範。節目總獎金高達50萬元，吸引超過百名學生報名海選，展現校園內的無限潛力。節目將於每週六下午5點在中天綜合台與YouTube「中天娛樂頻道」同步播出，為觀眾呈現學生們的多元表演才華與影視潛力。

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▲ 世新大學產學合作戲劇才藝選秀節目《戲戲品味》評審代表董至成（左）與楊潔玫（右）。

世新大學校長陳清河表示，《戲戲品味》是學校影視教育的一次創新實踐，結合了產學合作的理念，讓學生能夠將課堂所學轉化為實際能力。他指出：「我們希望學生能透過這樣的平台，學會如何在真實的環境中運用專業知識，並展現創意與潛力。」中天電視台作為合作夥伴，提供了全力支持。董事長梁天俠認為，這類節目不僅深化了影視教育的實踐價值，更為影視產業注入了新生力量，培養出具備創意與潛質的未來人才。

節目製作過程中，世新大學廣電系與公廣系的多門課程緊密結合，實現了理論與實作的無縫銜接。公廣系湯宗翰老師表示，節目行銷宣傳與「節目行銷實作」課程結合，透過社群媒體擴散至年輕族群，提升節目影響力；而廣電系的「綜藝節目企劃與寫作」與「影棚節目實作」課程，則讓學生在實際參與中學習專業技能，深化產學合作的價值。

▲ 世新大學產學合作戲劇才藝選秀節目《戲戲品味》參賽選手們與主持人、評審、製作人合影。

節目主持人徐凱希坦言，起初對選手們的表現並未抱持太高期待，但隨著節目進行，她目睹了選手們的快速成長，形容他們「就像海綿一樣」，能迅速吸收建議並展現在後續的演出中。她特別提到，選手們不僅是表演者，更是創作者，所有劇本皆由他們親自撰寫，讓觀眾得以透過作品感受他們的內心世界。另一位主持人關韶文則以幽默的口吻分享錄製過程，提到選手的演出無法重來，但主持人卻NG了多次。他對學生們的表現讚不絕口，認為雖然世新大學沒有戲劇系，但選手們的演技令人驚艷，甚至有幾場表演讓全場動容，包括評審老師也感動到無法立即講評。他也指出，世新校園內的專業設備與製作規格，為學生提供了接軌影視產業的絕佳機會。

評審團的專業意見更為節目增添亮點。資深演員、主持人董至成表示，學生的表現觸及了深刻的人生議題，如生老病死與婚姻，令人動容。他對世新高端智能攝影棚的硬體條件讚譽有加，認為這樣的環境讓學生能夠創作出高水準的作品，並透過中天綜合台的平台，將才華展示給更廣大的觀眾。資深演員楊潔玫則感謝學生們全力以赴，認為這次實踐經驗對他們未來的影視發展意義深遠。

▲ 世新大學校內主管、各系主任與校友會總會一起支持節目開播。

參賽學生的成長故事成為節目的另一大亮點。選手簡荷穎提到，自己曾因表演情緒不到位被評審嚴厲指正，當場落淚，但她感謝評審的直接點評，讓她能夠改進並吸收為養分。「參加節目不僅讓我的專業能力提升，也充實了我的校園生活。」另一位選手邱仲磊則分享，自己原本毫無表演經驗，但透過節目逐漸克服怯場，變得更加自信：「現在的我可以大聲地說，我是新來的，但我不害怕！」

節目成功的背後，離不開世新校友與業界的鼎力支持。製作人張德偉指出，《戲戲品味》是國內第一個由大專院校打造的大型綜藝節目，充分發揮了世新大學的校園資源與技術優勢。他特別提到，節目海選當天正值颱風天，但仍吸引了一百多位學生冒雨參與，最終遴選出24位多才多藝的選手。「這些學生的表現，讓我們看到了校園裡的無限潛力。」

同為世新校友的中天主播鄭亦真笑言：「有了《戲戲品味》，世新大學就能自己寫、自己拍、自己用自己的攝影棚，現在就差一個戲劇系了。」世新校友會總會理事長陳錦祥則表示，這次活動充分體現了校友與母校的緊密聯繫，也為未來更多合作打下基礎。他認為，校友的專業經驗與資源，為學生提供了無可取代的價值，這是世新大學的獨特優勢。

鎖定2月8日週六下午5點，準時收看中天綜合台與YouTube「中天娛樂頻道」同步播出的《戲戲品味》，一起見證世新學生如何用創意與才華，書寫屬於他們的影視傳奇！

▲ 世新大學產學合作戲劇才藝選秀節目《戲戲品味》將於2月8日起，每週六下午5點在中天綜合台、YouTube「中天娛樂頻道」播出。