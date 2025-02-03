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大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

▲▼大S、具俊曄再婚。（圖／翻攝自IG）

▲大S、老公具俊曄。（圖／翻攝自IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）發生海外旅遊感染流感併發肺炎身亡，金管會提醒民眾於規劃旅遊時，可依自身需求購買適足之旅行保險保障。然而，流感併發重症屬第四類法定傳染病、新型A型流感屬第五類法定傳染病，部分旅平險會排除法定傳染病，因此該如何選擇也成為民眾關注的重點。

前台大感染科醫師林氏璧曾發文分享，多半市面上的旅平險都不保法定傳染病，目前僅安達、台灣產物保險、旺旺友聯及南山人壽等4家保險公司，有推出含法定傳染病的旅平險。

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他表示，如果希望到日本或國外旅遊得到新冠、流感、猴痘等法定傳染病而就醫，還是能順利得到給付的話，記得要注意一下選擇不把法定傳染病給除外的方案。

林氏璧分享，為了解決外國人的醫療需求，疫情後日本觀光廳就有和東京海上日動合作推出日本旅遊保險、醫藥費、住院費、手術費以及送回國的醫療搬運費100%理賠，傳染病、滑雪意外都賠，理賠上限1000萬日幣，且保費便宜「7天保費是2960日幣」，但這要到日本才能上網投保，大家也可以參考。

新文到：旅平險海外突發疾病...

日本自助旅遊中毒者發佈於 2024年12月29日 星期日

想和大家確認一下，目前旅平險，有包含法定傳染病的，台灣目前是不是只有安達這一間？那天上節目保險達人這樣說。 旅平險有一個「海外突發疾病」的狀況，但不要以為有這個你在海外得到新冠，猴痘等疾病就診就可以給付喔，因為在疫情後都加上了這條除外條款...

日本自助旅遊中毒者發佈於 2024年12月20日 星期五

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