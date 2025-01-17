新年走春「最怕的事」TOP3！專家教你如何化險為夷

圖、文／安達產險提供

即將迎接2025農曆春節連假，根據行政院公告2025年行事曆，春節連假長達9天，國內外旅遊需求呈現爆發式增長，熱門目的地如日本、韓國、歐洲的機票與住宿更是一位難求。然而，當大家滿懷期待準備展開一場期待已久的旅程時，旅行中的「突發狀況」卻往往讓人措手不及，出國旅遊的確令人嚮往，但你是否想過如何提前防範這些旅途中可能面臨的風險？一起來揭開連續假期出遊三大災難，讓專家來教你如何化險為夷！

海外旅遊常見三大災難清單 你是否曾經遇過？

連假期間出國旅遊，最令人頭痛的就是越多人出國，越容易遇上突如其來的意外狀況，以下三種災難是海外旅遊最常見且最令人不知所措的問題：

1、 行李丟失或延誤：到達目的地卻等不到行李，裡面裝滿了所有衣物、藥品或重要物品，瞬間讓旅程陷入困境，這種情況常讓旅客感到無助，尤其在陌生的環境中，還增添額外壓力。

2、 班機延誤或取消：班機直接取消或大幅延誤，不僅會打亂原本計劃，還可能會帶來住宿、交通安排的額外支出，特別是遇到極端天氣或機場擁堵時更是家常便飯。

3、 健康問題突發：近期日本疫情升溫旅客面臨流感與新冠的雙重威脅，加上可能遇到水土不服、感冒發燒或意外受傷，這些問題都可能導致醫療需求。然而，國外的醫療費用往往高得驚人，讓人不禁感到經濟壓力倍增。

旅平險專家－安達產險 教你如何防範旅行風險：

1、行李丟失或延誤：為避免行李發生問題，儘量選擇直飛航班，避免中途轉機或換乘，增加行李丟失或延誤的風險，即使選擇了轉機的航班，安達產險的不便險依然能提供保障，當在國外行李延誤超過六小時，提供理賠申請書及交通業者所出具之行李延誤達六小時以上之文件，便能啟動理賠程序，減輕你在旅途中的負擔。

2、班機延誤或取消：雖然旅途中的班機延誤或取消難以預料，但你可以提前做好完善的規劃。即使真的不幸遭遇延誤，安達產險的不便險有保障當班機延誤超過四小時，提供理賠申請書和出具航空公司的搭機證明及載有班機延誤期間之證明文件，讓你返國後可以快速申請理賠。

3、健康問題突發：為避免在旅途中突如其來的健康問題，建議出發前先了解當地的健康疑慮及醫療資源，若遇急難情況時，安達產險的海外急難援助服務，提供24小時服務諮詢專線、安排緊急醫療轉送等服務，讓你無需擔心國外的醫療費用問題，輕鬆應對突發狀況。



無論是行李丟失或延誤、航班延誤與取消，還是突發的健康問題，都能提供全面保障，不僅涵蓋基本保障，還能依需求自由加購不便險，並且只要在飛機起飛前一小時快速完成投保，立即生效，確保您的旅程有安達旅平保障隨行。(註)

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註: 詳情請參閱保單條款。

註: 海外急難援助服務係本分公司無償提供的服務，非保險契約之權利義務，若因故致有修改，本分公司得於必要時修改或終止服務內容，並將訊息刊登於本分公司網站，不另行以書面通知。