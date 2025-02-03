　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

記者柯沛辰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因感染流感，併發肺炎離世，享年48歲。醫師杜承哲表示，「流感」不是感冒，這是衛福部長期宣導的重點，因為感冒幾無併發重症的可能，但流感有一定機率，其次是很多人疑惑「怎麼肺炎，人就走了？」但其實肺炎最高有40％甚至更高的死亡率，即便是在醫療高度發達的國家，也不代表100%存活。

杜承哲指出，「流行性感冒」不是感冒，兩者的差異不在於名稱，而是前者有一定機率併發重症，後者幾乎沒有。有很多人不理解，大S為何併發肺炎就離世？事實上，「這樣的臨床案例層出不窮。」

他舉例，一名50歲患者患有氣喘，又有抽菸習慣，時常咳嗽也不以為意，直到咳出血掛急診，才確診是肺炎。不料僅僅過了3天，該名患者便因嚴重呼吸衰竭轉進加護病房急救，插管治療三個月後，仍不幸因敗血症、多重器官衰竭病逝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

杜承哲說，「肺炎」兩個字本身，可以有高達40%甚至更高的死亡率，視患者的風險因子及免疫力而定。即便是在醫療高度發達的國家，抗生素也及早給予，仍不代表100%存活，是需要極度小心的嚴重疾病。

他提醒，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變，低血壓或高燒持續72小時等症況，就是該到大醫院就醫的徵兆。

▲▼大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

▲杜承哲貼出流感重症肺炎的肺部X光照片。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

至於高風險群，包括 6 個月到 59 個月的兒童、50歲以上成人、有氣喘等慢性肺疾病、心血管疾病，或腎臟、肝臟、神經學、血液性或糖尿病等代謝性疾病者。

另外，有免疫低下（藥物或HIV導致）、流感季節懷孕婦女、6個月大到18歲需接受長期阿斯匹靈治療者、 護理之家或長照中心的住民、過度肥胖者，也是高風險群。

流感防治方面，勤洗手、已感染者儘早就醫、避免出入公共場所、戴口罩。 杜承哲呼籲，多洗手、戴口罩保護自己，有疫苗能打就趕快打，還有不用花費就能取得的衛教知識宣導也請珍惜，「未來無法確定預算能支持到何時。」

▼大S病逝，引起大眾對流感併發重症的關注。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別
快訊／威力彩8.1億獎號來了！本屆最高獎金
汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變
快訊／大樂透1億獎號出爐！初六來搶百萬大紅包　財神爺去誰家？
快訊／蔡康永悲痛發文悼大S！
大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒
2月購車優惠出爐！　休旅戰翻天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

預言大S婚姻最長3年「精準命中」　命理師感慨：天王星帶來的愛情

吉友手刀衝了！「吉伊卡哇」小提燈周末發放　小可愛遊港討吉利

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

大S猝逝！高雄還有1.4萬劑公費流感疫苗　600家醫療院所可接種

更冷時刻來了！明晨剩8度　雨彈周三起再襲北東

放完9天連假「要連上6天班」　一票請好特休：還補啥班！

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

預言大S婚姻最長3年「精準命中」　命理師感慨：天王星帶來的愛情

吉友手刀衝了！「吉伊卡哇」小提燈周末發放　小可愛遊港討吉利

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

大S猝逝！高雄還有1.4萬劑公費流感疫苗　600家醫療院所可接種

更冷時刻來了！明晨剩8度　雨彈周三起再襲北東

放完9天連假「要連上6天班」　一票請好特休：還補啥班！

大S猝逝「汪小菲抵台哭紅眼」！　信義區淋雨神情憔悴全被拍

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別：下輩子投胎當姐妹

迎接金蛇年元宵節　新北推薦板橋萬坪公園走春

高雄颳強風！兔兔「烏薩奇」消風休息　網笑：開工第一天就罷工

快訊／威力彩8.1億獎號來了！本屆最高獎金　中了繼續放年假

汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

快訊／大樂透1億獎號出爐！初六來搶百萬大紅包　財神爺去誰家？

台南玉井黃金蕎麥探索館迅速重建　黃偉哲探訪關心恢復營業情況

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

「大S半夜感覺不行」送醫猝逝！網淚：台醫療可救活她嗎

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

日本流感比較毒？林氏璧曝原因：48歲實在太年輕

大S染流感猝逝　他曝經驗「肺部被抓緊」

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

大S染流感亡！醫揭「1情況」變重症直接插管

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

大S猝逝　網紅把日本機票旅館全取消

更多熱門

相關新聞

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

女星大S徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。然而再過5天，就是她與具俊燁登記結婚三週年的日子，讓不少人感慨造化弄人。對此，兩年前在節目上預言大S和具俊燁婚姻「最長三年」的命理師艾菲爾，得知消息後表示「我看了也毛骨悚然！」

Makiyo悲曝「夢中最後對話」

Makiyo悲曝「夢中最後對話」

張蘭發文悼念大S！「是共同損失」願協助後事處理

張蘭發文悼念大S！「是共同損失」願協助後事處理

網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了

網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒相伴回台

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒相伴回台

關鍵字：

大S徐熙媛流感肺炎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面