大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

記者柯沛辰／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）因感染流感，併發肺炎離世，享年48歲。醫師杜承哲表示，「流感」不是感冒，這是衛福部長期宣導的重點，因為感冒幾無併發重症的可能，但流感有一定機率，其次是很多人疑惑「怎麼肺炎，人就走了？」但其實肺炎最高有40％甚至更高的死亡率，即便是在醫療高度發達的國家，也不代表100%存活。

杜承哲指出，「流行性感冒」不是感冒，兩者的差異不在於名稱，而是前者有一定機率併發重症，後者幾乎沒有。有很多人不理解，大S為何併發肺炎就離世？事實上，「這樣的臨床案例層出不窮。」

他舉例，一名50歲患者患有氣喘，又有抽菸習慣，時常咳嗽也不以為意，直到咳出血掛急診，才確診是肺炎。不料僅僅過了3天，該名患者便因嚴重呼吸衰竭轉進加護病房急救，插管治療三個月後，仍不幸因敗血症、多重器官衰竭病逝。

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杜承哲說，「肺炎」兩個字本身，可以有高達40%甚至更高的死亡率，視患者的風險因子及免疫力而定。即便是在醫療高度發達的國家，抗生素也及早給予，仍不代表100%存活，是需要極度小心的嚴重疾病。

他提醒，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變，低血壓或高燒持續72小時等症況，就是該到大醫院就醫的徵兆。

▲杜承哲貼出流感重症肺炎的肺部X光照片。（圖／翻攝自臉書／杜承哲醫師）

至於高風險群，包括 6 個月到 59 個月的兒童、50歲以上成人、有氣喘等慢性肺疾病、心血管疾病，或腎臟、肝臟、神經學、血液性或糖尿病等代謝性疾病者。

另外，有免疫低下（藥物或HIV導致）、流感季節懷孕婦女、6個月大到18歲需接受長期阿斯匹靈治療者、 護理之家或長照中心的住民、過度肥胖者，也是高風險群。

流感防治方面，勤洗手、已感染者儘早就醫、避免出入公共場所、戴口罩。 杜承哲呼籲，多洗手、戴口罩保護自己，有疫苗能打就趕快打，還有不用花費就能取得的衛教知識宣導也請珍惜，「未來無法確定預算能支持到何時。」

▼大S病逝，引起大眾對流感併發重症的關注。（圖／記者徐文彬攝）