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流感中鏢「比新冠還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

▲▼女星大S徐熙媛於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。（圖／記者李毓康攝）

▲大S因流感併發肺炎離世。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

大S被證實流感併發肺炎驟逝。而一名網友透露，前陣子他感染A型流感，造成他無法呼吸、聲音全啞，「嚴重程度不亞於新冠肺炎」，建議要去日本遊玩的人，務必施打流感疫苗自保，「千萬別以為自己很勇！」文章曝光後，不少網友回應「燒到40度差點以為自己要掛在宿舍了，症狀比確診還恐怖很多！」

一名網友在PTT表示，兩個星期前，他搭日本電車通勤，當時他有戴口罩保護，車上有幾個人咳嗽，沒想到隔幾天他就出現感冒症狀，而且「嚴重程度不亞於新冠肺炎」，那幾天吃成藥硬撐上班。

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沒想到感冒越來越嚴重，原PO假日跑去診斷才發現是A型流感，「聲音幾乎全啞，猛咳嗽、鼻子完全無法呼吸」，病了10天之後才症狀減輕。原PO還提到，朋友去日本也是中鏢A型流感，根本無法出去玩，直接躺到回國。

對此，原PO真心建議要去日本遊玩的人，要提前施打流感疫苗自保，日本的疫情差不多是聖誕節前後，以及過年時間越來越嚴重，最近雖然有緩和，但是因為這次的病毒毒性很強，千萬別以為自己很勇。

最後，原PO也提醒，日本診所開的藥，藥效不會很強，如果想真的快點好，就要改買強效綜合感冒成藥。

底下網友熱議，「日本的高峰期是已經過了，不過旅遊在外就醫相對麻煩，敏感性也不會那麼高，通常心理都會抱持著過2-3天再看看或撐到回國，容易拖延到症狀越來越嚴重．保險起見還是先去打比較好」、「要不是今天看新聞發現這麼嚴重，不然我也沒當一回事」、「 看完這篇秒預約這周打疫苗」、「每年都會提倡小心流感要打疫苗，直到有名人去玩得流感併發肺炎死掉才意識到有多可怕」。

不少苦主分享超慘經歷，「中鏢就去吃克流感，當時硬撐兩天差點死在家裡」、「大學得過流感，半夜發燒到40度差點以為自己要掛在宿舍了，症狀比確診還恐怖很多」、「我前幾個月也得過A流，硬撐兩天才去看醫生吃克流感，真的比得新冠肺炎還痛苦，一直發燒39-40度」、「公司有人流感上吐下瀉的，超恐怖」、「1/1那幾天去日本，整團中鏢，什麼病都有」、「我5年前中一波，燒了2個月，都不知怎撐過來的」、「前年得流感也是連續高燒三天，超可怕」。

根據疾管署統計，去年10/1至今年1/20，已累計525例流感併發重症，107例死亡，而目前流感疫苗剩餘量約20萬劑左右。

門諾醫院急診室主任鄧學儒表示，春節期間急診就診人數增加，除了流感，還有不少腸胃炎病例，部分症狀如發燒、倦怠、噁心嘔吐與流感相似，需透過接觸史及呼吸道症狀進行判別。流感常見症狀包括高燒、全身倦怠、肌肉痠痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕及咳嗽，部分患者也可能出現腸胃不適。

多數流感患者可自行痊癒，但免疫力低下者、年長者及幼童為高風險族群，建議及早使用克流感等抗病毒藥物。目前政府已擴大克流感的使用範圍，也有自費藥物可供選擇。

鄧學儒強調，流感雖被視為「重感冒」，但其併發症可能致命，尤其是肺炎、心肌炎及腦炎等嚴重併發症。年輕人罹患流感後若合併心肌炎等器官嚴重發炎，也可能導致猝死。

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