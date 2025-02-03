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流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

▲▼南韓住院醫師發動罷工，癌末患者被趕出醫院只能自生自滅。（圖／CFP）

▲醫生表示，流感的嚴重程度輕重不等，有些個案會引發嚴重併發症，尤其高危群體 ，注射流感疫苗有它的保護作用。（示意圖／視覺中國）

文／星洲網

胸腔內科顧問醫生王子君指出，流感患者可能出現嚴重併發症， 常以細菌性及病毒性肺炎表現，所以感染流感病毒，是有一定的風險，不能掉以輕心。她說，在馬來西亞，流感全年都有可能發生，任何人都可能得流感，而流感與冠病類似，通過直接接觸咳嗽和打噴嚏產生的呼吸道飛沫傳播。

她在接受星洲日報訪問時指出，流感每年發生季節性流行，流行期間，爆發快，散播範圍廣泛，「以北半球而言，流感病例好發於秋季和冬季，約在每一年的11月至隔年3月間流行」。

王子君進一步指出，根據衛生部的統計，2024年甲型流感病例約為急性呼吸道感染病例的六成，乙型流感病例近四成。她說，流感的嚴重程度輕重不等，有些個案會引發嚴重併發症，尤其高危群體，注射流感疫苗有它的保護作用

此外，王子君指出，研究顯示高危群體 （比如有慢性基礎病的病患如患有心血管、肝臟、腎臟等慢性疾病者；有慢性呼吸道疾病的病人，如慢性肺阻塞-COPD；幼兒；孕婦；老年人），每年的疫苗接種是預防流感及其併發症的最有效的方法。她說，流感年侵襲率成人約為5至10%，小孩約為20至30%。

她指出，主要流行病毒型為A、B兩型，兩者的感染都可能發展為肺炎，引發呼吸及循環衰竭，嚴重者危及生命，「一些引起感冒和流感的病毒都可能引發感染性肺炎。炎症不僅僅影響肺臟，也會波及神經系統和心臟， 導致腦炎和心肌炎、心包膜炎」。

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