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桃園國中小寒假作業設計　走讀生態保育、鏈結SDGs教育

▲桃園國中小寒假作業設計

▲桃園國中小寒假作業設計發表。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒假即將到來，為使孩子們能有個充實的假期，桃園市國中小教師們精心設計具教育意義自主學習的寒假作業，不論是走讀生態保育及在地水靈之境、鏈結SDGs教育行動力、城市交響樂創客、雷雕創作或是體驗狩獵文化、自學歌曲等主題課程，皆是有趣又具巧思的寒假作業。

市府教育局15日說明，中壢區青埔國民小學位於新興青埔高鐵特區，近年來迅速發展，學生將近有 7 成為外地所遷入，為了牽起學生與青埔之間更濃厚的連結，並對生活所在的青埔地區有更進一步的了解與認同，青埔國小試著以聲音為發想，讓聲音串起過去、現在及未來的青埔，藉由聲音訴說青埔的故事，讓學生認識蛻變中的青埔。

▲桃園國中小寒假作業設計

因此，青埔國小校訂課程「看見青埔的聲音」因應而生，112學年度寒假作業便以「看見青埔的聲音」為主題，引導學生發揮五感力從社區、上學途中到整個青埔生活圈，找出青埔地區最具特色的一景一物、奇人異事，並結合青埔國小雙語、創客的特色課程，跨領域融入視覺藝術、語文、資訊科技等，展現青埔在地的美好聲音，看見青埔之美、感受青埔之好。

▲桃園國中小寒假作業設計

位於桃園市龜山區的迴龍國中小，本次跨領域寒假作業，以「迴筆萬鈞華底蘊，龍今飛動展科技」為主題，結合書法、烘焙、創客、資訊，不同以往的制式作業內容，強調手作、創新、思考，發展「雷雕餅乾」的設計，期學生在寒假假期以進行春聯書法撰寫及造型餅乾烘焙，將完成書法字拍成圖片傳送到手持式雷雕機，透過創客和資訊的融合，可將完成雷雕餅乾立即享用或包裝送禮。

建國國中今年別於以往將寒假作業納入校本特色「國際視野」主題課程，以議題融入「永續年夜飯」為主題，期盼課堂裡所學的SDGs第二項中「消除飢餓」能落實於飲食行動中，除了能快樂跟家人團聚享受豐盛菜餚一起賀新年外，亦可以思考家裡的年夜飯以是否永續指標：減塑、惜食、減少碳足跡、友善環境、傳承在地文化，並透過結合新年節慶，請學生拍攝家裡特色的年夜飯「照片」或「影片」，讓學生於介紹菜色、文化習俗，搭配過年相關活動過程思考年夜飯實踐永續指標。

會稽國中位於虎頭山、南崁溪旁，師生發想校本課程結合SDGs永續發展，熱愛自然、熱衷生態保育的學生，以結合生態保育家本位課程「秋日賞鷹活動」，由學生自主學習開辦保育虎頭山過境赤腹鷹「良心商店」，並將營運所得捐助給桃園市野鳥學會保育老鷹之用。

復興區巴崚國民小學的願景為成為活潑自信的泰雅之子，因此以扎根泰雅、立足臺灣、放眼世界為主要的根基來推動校訂課程。課程研發以部落耆老與專業師資團隊合作之形式，形成「學校即部落，部落即學校」的景象，精心研發巴崚國小豐富且獨特具在地情懷的「泰拉風」課程。

該些國中小教師們精心設計具教育意義自主學習的寒假作業，不論是走讀生態保育及在地水靈之境、鏈結SDGs教育行動力、城市交響樂創客、雷雕創作或是體驗狩獵文化、自學歌曲等主題課程，皆是有趣又具巧思的寒假作業。

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桃園教育局國中小寒假作業SDGs

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