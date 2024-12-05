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游泳教練沉14分鐘離奇溺斃！家屬悲慟返現場招魂　提9疑點要真相

▲▼ 嘉義游泳池 。（圖／家屬提供）

▲家屬重返現場招魂，質疑明明有最靠近案發⽔道監視器(紅圈)，但卻沒有事發當天的錄影內容。（圖／家屬提供）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣一名62歲蔡姓游泳教練，1日前往嘉義市國民運動中心游泳，被泳客發現沉潛14分鐘，通報救⽣員後抬出泳池急救，送醫不治。家屬提出9疑點，認為過了14分鐘才被泳客發現，亦未啟⽤現場AED施救，錯過急救的黃⾦時期，事發後回現場招魂，發現有監視器卻沒有當天錄影內容，批評游泳場館管理明顯不當，除了希望檢調能查明真相外，也會對業者以及救生員提出刑事附帶民事訴訟。

家屬指出，調閱監視器得知，蔡男游泳沉潛時間長達14分鐘才被泳客發現，游泳場館管理明顯不當，且救⽣器材以及AED均未在當時作動，該場館救⽣設備明顯有瑕疵未維護、未進⾏⼈員使⽤之訓練，並提出9事件疑點希望檢調能查明真相外。

▲▼ 嘉義游泳池 。（圖／家屬提供）

▲家屬事發隔天⾄泳池招魂時拍攝，⾼腳椅⽣銹且棄置⾨後，推斷久未使⽤，浮⽔擔架、救⽣浮具、AED均未在第⼀時間作動。（圖／家屬提供，下同）

家屬表示，現場救⽣⾼腳椅已老舊瑕疵許久未⽤，浮⽔擔架、救⽣浮具、AED均未在第⼀時間作動；招魂當天發現泳池有更靠近案發⽔道監視器，但事發當天卻沒有該監視器的的錄影內容；業者稱有2名救⽣員，但事發時監視器畫⾯只能看到⼀位救⽣員在滑⼿機，卻不見另⼀位救⽣員；另依照場館的業者敘述，現場應有3⼈以上救⽣員。

家屬認為，事發當時游泳池僅有約13到15名泳客，不過業者卻表⽰泳客多⽽未能注意、有救⽣死⾓，救⽣員交班等；案發隔天家屬⾄嘉義國⺠健康中⼼泳池查看，發現當時段竟無任何救⽣員執勤；事發後場館未確認「是否有設備缺失」仍堅持營運，讓不知情的泳客在不安全的場域活動；向業者索取監視器畫面，不過業者說成為案件證據⽽不願提供，不過卻看到疑似有媒體拿到相關畫面；在Google評論中，場館負評重重，明顯管理不當。

▲▼ 嘉義游泳池 。（圖／家屬提供）

蔡男兒子接受《ETtoday新聞雲》電訪指出，父親沉潛14分鐘，從監視器畫⾯只看到救⽣員在滑⼿機，是泳客發現不對勁後，才通知救生員將父親抬出泳池，且沒有暢通呼吸道就進行心肺復甦，而且也沒有立即用AED，實務上如果遇到緊急狀況，將溺⽔者的⾝體擦乾，就可以進行AED，但救生員急救時卻沒有使用，反而是消防員到場才使用AED。

蔡男兒子說，事發隔天有回到事發現場查看，但現場有泳客在游泳，卻沒有看到救生員，沒想到待了30分鐘左右，有警察到現場，並把他們列為滋事份子，不讓他們進入泳池，且業者從事發到現在避不見面，招魂跟相驗都沒有到場。

▲▼嘉義市國民運動中心。（圖／翻攝Google Maps）

▲嘉義市國民運動中心。（圖／翻攝Google Maps）

蔡男兒子表示，父親每年都有健康檢查，沒有慢性病，也沒有身體上的狀況，事發當時父親有異狀，救生員應該要有警覺，沒想到過了14分鐘都沒察覺到，認為救生員責任最大，至於設備跟業者管理部粉，仍待檢警偵查，希望能夠查明真相，也會對業者跟救生員提出刑事附帶民事訴訟。

嘉義地檢署指出，2日接獲嘉義市政府警察局第二分局傳真報驗書，隨即由檢察官率同法醫師、書記官到場實施相驗，並安排4日下午3時許，由法務部法醫研究所指派之法醫師實施解剖確認死因，解剖初步發現有溺水表現，確切死因，尚待病理切片及檢體檢驗報告，綜合判斷。有關死者家屬所質疑游泳池之救生設備及救生員平日訓練、案發時處置過程等節，由承辦檢察官列入案件之調查範圍。

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