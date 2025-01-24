宋濤赴廣東福建慰問台商　陳玉珍到場共賀新春

▲宋濤在廈門參加「兩岸同胞共迎新春活動」，金門立委陳玉珍也現身與會。（圖／翻攝自「中國台灣網」）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國台辦主任宋濤近日赴廣東與福建慰問台商，在廈門舉行「兩岸同胞共迎新春活動」時，金門立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典等都應邀出席。宋濤在深圳表示，大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策、深化兩岸融合發展。

綜合陸媒報導，宋濤23日赴廈門看望慰問在閩台胞台商，並與150多位在閩台商台胞代表和陳玉珍、洪允典等金門鄉親，共同體驗舞獅、寫「福」字、擂茶等閩南民俗，品嘗潤餅、發糕、紅龜粿等傳統美食，觀看木偶戲、五祖拳等非遺表演。

這是國台辦在春節前夕看望慰問台商台胞活動的第二場。21日下午，宋濤在深圳出席台商台胞迎新春座談會，了解台商經營發展情況，聽取意見建議。來自全大陸各地的200多位台企聯負責人、台商協會會長等台商代表參會。

在聽取台商發言後，宋濤表示，兩岸同胞對家園和平的珍視、對家人和諧的嚮往、對生活和美的追求，始終是發展兩岸關係的出發點和落腳點。大陸將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策、深化兩岸融合發展，持續為台灣同胞謀利造福。

宋濤還說，希望廣大台胞堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定反對「台獨」分裂和外來干涉，為擴大兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、融合發展共同努力。

據新華社引述，深圳台商協會會長許富賢說，當前大陸各地都在積極布局先進產業，推出了許多積極的產業政策。台資企業將繼續順應時代潮流，為提升兩岸產業鏈供應鏈合作水準、促進兩岸產業融合作出更多貢獻。