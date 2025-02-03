大S過世！「汪小菲」微博留言區被灌爆　網怒罵：你滿意了嗎

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。該消息一出令外界相當震驚與不捨。相關話題衝爆微博總熱搜榜第1名、文娛熱搜榜前5名。大陸網友們湧入大S前夫汪小菲的微博留言開酸，「一個這麼美好的女人，毀在了你的身上！渣男！」

▲大S與汪小菲的官司至今仍未結束。（圖／翻攝自微博）

大陸網友們在汪小菲的留言區直指，若大S未與前夫汪小菲、前婆婆張蘭認識，現在肯定過得很好，「大家請記得汪小菲的所作所為，張蘭汪小菲這對鬧慘母子」、「要是沒有嫁給，大S不會出事」、「要不是你要她生，她身體都不至於那麼差」、「一個女人從光鮮亮麗到踏入深淵，好可憐 」、「現在你滿意了嗎？混蛋？天天潑髒水的混蛋」、「夫妻一場，你對她做了什麼」、「她的去世有你的功勞」、「這輩子你帶給她什麼了？是一輩子的痛苦吧，從未真心愛護她」、「你這個魔鬼，垃圾前夫」、「她本該很好的一生，真不該嫁你跟你走這一遭」、「希望你家以後別再消費她了」。

大S於2010年結識大陸餐飲名人汪小菲，見面5次就決定閃婚，婚後育有一子一女。她與汪小菲於2021年11月22日宣布離婚，離婚後，20年前舊愛具俊曄主動重新聯繫，兩人因而復合，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣辦登記。

▲大S與具俊曄於2022年結婚，尚未滿3年，令眾人感到相當惋惜。（圖／翻攝自IG）

大S生前指控，汪小菲未履行離婚協議積欠1200萬餘元費用未付清，聲請查封汪小菲資產獲准，而汪小菲至今未還清，兩人的官司尚未完全告終。

小S經紀人3日上午代為發聲明證實噩耗，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」